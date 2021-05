La hostelería celebra la sentencia del TSJA como "un triunfo moral" y abre la puerta a reclamaciones judiciales individuales

El Día de Aragón en Fitur 2021, al menos para buena parte del sector turístico, el hostelero, estuvo marcado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que acaba de dar un nuevo varapalo al Gobierno aragonés y una inmensa alegría al sector hostelero al tumbar la orden dictada el 9 de septiembre de 2020 por la que se limitaba el número asistentes a bodas, comuniones, banquetes y otras celebraciones sociales.

Una sentencia sobre la que no quiso entrar el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, maestro de ceremonias en el espacio aragonés en la Feria Internacional de Turismo, ante la ausencia de Javier Lambán y Arturo Aliaga. “Desconozco en este momento lo que ha dictado el TSJA”, dijio Faci nada más llegar a Fitur, “no conozco los términos y, por lo tanto, no me puedo pronunciar sobre ello. Días y momentos habrá para hablar de este tema y hoy es un día para mostrar y disfrutar Aragón y no me puedo pronunciar sobre un tema que desconozco”, explicó el consejero.

Sí hablaron sobre la sentencia allí msimo, en Fitur, el presidente de Hostelería de España, el aragonés José Luís Yzuel, y el presidente de HORECA-Restaurantes, José María Lasheras. “La sentencia dice claramente que cuando se legisla con ‘chapucería’, los jueces les quitan la razón a quienes están legislando y están arruinando a un sector como es la hostelería”, dijo Yzuel. “La sentencia es poco útil porque ya se decretaron medidas cautelares que anularon esa decisión y el Gobierno de Aragón ‘hizo los deberes’ y legisló y se dotó de herramientas para que se siguiera cumpliendo un criterio que sabemos que ha sido totalmente ineficaz.

Aragón ha tenido y ha liderado la peor gestión sanitaria, pero sí que ha tomado muchas medidas que han arruinado el sector. Se sigue sin poder hacer banquetes, comuniones... Con unas restricciones gravísimas. En Aragón se sigue impidiendo que se hagan celebraciones cuando nuestros rastreos son absolutamente diligentes, no los que se han hecho por la administración, que han sido inútiles, pero lamentablemente se sigue impidiendo que se hagan celebraciones”.

El Presidente de Hostería de España dijo que “el Tribunal condena al Gobierno aragonés hasta a pagar las costas porque las cosas se han hecho muy mal”. Así, “la sentencia es poco útil, poco eficaz, porque ya es algo viejo, pero sí que es un triunfo moral y ahora se abre la ventana de poder pedir indemnizaciones a quienes se les impidió realizar su trabajo, pero ya sabemos que es complicado porque a las empresas les cuesta pleitear contra la Administración, pero la empresa que quiera ya sabe que tiene el amparo de los tribunales”.

"Recompensa moral"

José María Lasheras coincidió con Yzuel al hablar de “recompensa moral” y espera “que esto sirva para que reflexionen y vean que es muy injusto lo que están haciendo con el sector de los banquetes y con el sector de la hostelería en general. Es totalmente incomprensible que un establecimiento de más de 1.000 metros cuadrados no pueda tener más de 30 personas en su interior. Gracias a Dios ya estamos avanzando, nuestros compañeros de Teruel ya están en fase 2 y esperemos que muy pronto estemos en fase 2 en Zaragoza y en Huesca”.

El presidente de HORECA-Restaurantes no sabe “realmente para qué sirve esta sentencia. Lo que sí que sirve es que un juez nos da la razón y que quien quiera reclamar por los daños recibidos al tener que cerrar podrá hacerlo. Es una victoria moral. Sin duda. Nosotros no tenemos la culpa de los contagios. Los salones de banquetes tenemos trazabilidad completa sobre nuestros clientes, nos adaptamos a las medidas de seguridad...”

Lasheras adelanta que ahora “cada empresa tendrá que decidir el daño que le causó esta norma y recurrir en su caso. Todas las empresas que quieran recurrir y que se sientan perjudicadas por aquel cierre, que reclamen”. Eso sí, descartó una reclamación conjunta. “Es muy difícil. Cada empresa es un mundo. Es una norma de septiembre del año pasado y el perjuicio ya está hecho y más que hecho y cada empresa tendrá que valorar cuál es el coste que ha sufrido”.