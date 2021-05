Vox y PP cuestionan ahora la legalidad de los confinamientos en Aragón y rechazan convalidar el decreto que los sostiene

Se rompe el consenso político en la aplicación de medidas para contener la pandemia. PP y Vox han anunciado en el pleno de la Cortes que van a votar en contra de la convalidación del decreto ley 2/2021, de 7 de mayo, que fija confinamientos en zonas de alta incidencia de la covid, restringe las reuniones y elimina las fiestas populares hasta el 31 de agosto. El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha avisado, de que “la cogobernanza de Aragón se aventura compleja y pasará por los tribunales”. Su grupo parlamentario tiene la intención de recurrirlo por la vía contencioso-administrativa. Ciudadanos, aunque no votará en contra de “medidas que protegen vidas”, insta a “garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica porque la vida sin economía no tiene sentido".

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha solicitado en las Cortes el apoyo al decreto en un “momento histórico, que requiere una mirada amplia y generosa alejada del debate agria y bronco, una mirada sosegada dirigida a proteger la salud de nuestros vecinos”. También ha recordado que desde la aprobación del decreto ley 2/2021 se han ido modulando las restricciones, ampliando y levantando los confinamientos, y aliviando las restricciones en lo que se refiere a la ampliación de los horarios de la restauración en Teruel, donde pueden cerrar a medianoche al estar en nivel 2, y en el resto de Aragón, a las 23.00, salvo en las zonas que están el nivel 3 de alerta agravado.

El Gobierno aragonés no contará esta vez con el apoyo firme de la oposición. De hecho Vox tiene previsto recurrirlo en los tribunales. Aunque no lo hizo ante el Tribunal Constitucional con la Ley 3/2020, Morón ha dado a conocer que su grupo votará en contra de la convalidación del decreto “al no estar de acuerdo con la eficacia sanitaria de las medidas como son cierres perimetrales que sí han demostrado un impacto negativo en la economía y supone una grave restricción de derechos fundamentales”.

Morón ha hecho alusión expresa a la libertad de movimientos, de reunión y de manifestación, que no se pueden restringir de forma generalizada con el ordenamiento jurídico actual y menos ante la ausencia del Estado de alarma. El portavoz de Vox ha criticado, además, que en los 14 últimos meses “no se ha hecho absolutamente nada” para evitar la “situación caótica” que vive el país.

La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, ha insistido en que el decreto, y la Ley 3/2020, se asientan en dos mentiras: “Considerar que el Gobierno de Aragón puede decidir sobre derechos fundamentales y que es incompatible proteger la salud y la vida y respetar la ley, los derechos fundamentales y la libertad”. Aunque tampoco los populares recurrieron ante el Tribunal Constitucional la ley aragonesa, Vaquero ha considerado que resulta “inadmisible hablar de democracia y de Estado de Derecho cuando un Gobierno pretende estar por encima de la ley, las instituciones y el derecho”.

Ha denunciado, además, que aunque en el Gobierno se sienten “orgullosos” con la ley, “lo que ha hecho esta Comunidad es ser la única que se ha atrevido a incumplir la ley bajo la excusa de proteger a los aragoneses”. Incluso ha llegado a manifestar, con rotundidad, que la ley es “inconstitucional” y ha asegurado que el Gobierno de España “la podría haber recurrido”.

Para Susana Gaspar, de Cs, la Ley 3/2020 no da “las certezas y seguridad que prometía”. Genera, de hecho, múltiples dudas entre los hosteleros, que deben leer con atención las órdenes que las desarrollan. Ven excesivas las restricciones. Más cuando el presidente de Aragón, Javier Lambán, fija el fin de las restricciones para septiembre.

“Seguimos regulando y modificando la ley haciendo más restricciones en un momento en el que las palabras de su Gobierno nos llevan a pesan que la situación va a mejor y deberíamos ir levantando la mano”, ha señalado. Aunque no van a votar en contra, la portavoz de Sanidad de Cs ha hecho hincapié en que su partido “no está a favor de medidas que imponen restricciones en un momento donde el escenario es más esperanzador.

Alvaro Sanz, de IU, ha confirmado su voto favorable, y ha cargado contra la derecha por “poner en tela de juicio la capacidad y autonomía para regular sobre la modulación de facetas de la vida para salvaguardar un bien superior que es la vida y la salud”:

Los portavoces del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) han cerrado filas con el Gobierno destacando los motivos por los que habría que convalidar el decreto y las bonanzas de una gestión sanitaria basada en el autogobierno.