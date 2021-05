Repuntan los afectados por ERTE en Aragón por el efecto de la automoción

Cuando parecía que los trabajadores del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) podían tomarse un respiro ante la bajada en la cifra de afectados por ERTE –a final de abril eran 12.084 en Aragón– las consecuencias del problema de falta de piezas en automoción les impide darse tregua.

«El expediente de Opel/PSA que les llegó el pasado jueves viene a alterar ese ritmo de descenso», reconoció Fernando de Miguel, director provincial del SEPE. «Es una carga adicional. Son más de 5.000 nóminas de cada trabajador las que hay que revisar en función de las jornadas de suspensión de contrato que se les aplique cada mes, lo que multiplica por mucho el trabajo y si solo fuera la factoría de Figueruelas, pero hay que sumar el personal de las auxiliares, todas esas empresas satélite que también tienen que parar».

Un problema, de falta de suministro, que ha truncado esta tendencia a la baja en los ERTE en Aragón. El pago de estas prestaciones, junto a las del paro ordinario, desde que empezó el año han supuesto una factura para el SEPE solo en Zaragoza y provincia de 120 millones: 32 en el mes de enero; 30,5 en febrero; 29,1 en marzo y 28,5 millones en abril. «Aún con este repunte en afectados por ERTE derivados del sector de la automoción, vamos mejor que en 2020, pero lejos todavía de lo que era una nómina mensual normal para el SEPE, de unos 20 millones, antes de que irrumpiese la pandemia», recordó.

«De los ERE de extinción, no hemos visto un aumento especial porque sigue existiendo el paraguas de los ERTE», comentó Fernando de Miguel. Lo que sí les está dando mucho trabajo es la regularización de los pagos por la campaña de la renta hasta el 30 de junio. «No vamos a llegar con todos los expedientes solucionados. Estamos actualizando datos, pero ha habido gente que ha cobrado de más y otros de menos en los ERTE y estamos notificándolo a Hacienda y a los propios afectados. Enviamos unas mil cartas mensuales, pero se van a quedar pendientes de revisar de 8.000 a 9.000 expedientes», avisó.

“La pandemia supuso un shock para todos. Al no saber cuánto iba a durar, no se retuvo sino que solo se pensó en que había que pagar a los trabajadores rápidamente que vieran suspendido su contrato. Las empresas incluyeron en principio a todas las plantillas, aunque luego muchos siguieran trabajando y no fueran al ERTE y son todos esos datos los que hay que corregir. Y recalcó no va a dar tiempo de aquí a final de junio. Eso sí, este año no supondrá recargo tener que hacer una declaración complementaria.

En lo que es el pago de las prestaciones por paro o subsidios, Fernando de Miguel indicó que por internet han adelantado a 15 días las resolución cuando antes de la pandemia el plazo era de un mes. Sin embargo, si sigue habiendo bastante retraso en lo que es la atención presencial para pedir el paro. “Estamos ya dando para julio”, pero esto no se arreglará hasta que las condiciones sanitarias no permitan tener a más gente en oficinas.