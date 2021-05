La Junta Central de Usuarios del Jalón recurre la sentencia contra Mularroya

La Junta Central de Usuarios del Jalón ya ha iniciado el proceso de casación ante el Tribunal Supremo para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que, a principios de abril, declaró la nulidad de la construcción del embalse de Mularroya, en el cauce del río Grío y a caballo entre Chodes, Morata de Jalón, La Almunia y Ricla. Así, según reconoce su presidente, Jesús Ángel Lamuela, el escrito de preparación se ha presentado este mismo lunes por los servicios jurídicos de la entidad, que lidera un despacho de Madrid.

En este sentido, Ángel Goni, abogado de los regantes, recuerda que ahora se abre un plazo de entre seis y doce meses para que el Supremo decrete si se admite a trámite o se desecha esta posibilidad. El principal argumento contra el que tendrá que lidiar es, según recogía el fallo que dio la razón a SEO Birdlife y Jalón Vivo y como ya ocurrió con Biscarrués, que levantar el pantano implica un "deterioro de las masas de agua" del entorno, en este caso concreto de las que pertenecen a los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicor.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico todavía no se ha aclarado si finalmente se interpondrá el recurso, ya que la cartera que dirige Teresa Ribera figura como demandada y es la promotora de la obra donde ya se han invertido más de 146 millones de euros. En un primer momento, fuentes del Gobierno reconocieron que no se iban a presentar alegaciones para dos días después matizar que no se había tomado todavía la decisión, una vez que el Gobierno de Aragón, a través de Javier Lambán, presionó para que se estudiase la presentación del recurso.

A día de hoy, fuentes del Ministerio reconocen que el asunto todavía se está estudiando en la Abogacía del Estado para determinar si finalmente se acaba recurriendo también al Supremo. Por lo que respecta a la UTE Sacyr Acciona constructora del embalse y sus infraestructuras asociadas, como es el túnel de trasvase que derivará aguas desde el Jalón al Grío y que está en proceso de excavación, tampoco hay una postura oficial, aunque es previsible que sí acaben presentando alegaciones.

La última sentencia de la Audiencia Nacional es el cuarto revés judicial a la construcción del pantano, cuyas obras arrancaron en 2008 y se paralizaron en 2013 tras declararse nulas las autorizaciones administrativas. Finalmente, los trabajos se retomaron en 2016 y siguen su curso en la actualidad.