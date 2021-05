Lambán critica el "vacío e indefinición legal" y confía en hacer frente a la pandemia sólo con la ley aragonesa

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha descartado a priori la posibilidad de solicitar la aplicación de un nuevo estado de alarma, y ha expresado su confianza en la posibilidad de hacer frente a la evolución de la pandemia con la ley aprobada el pasado mes de diciembre en Aragón para la adopción de restricciones en la Comunidad.

En respuesta a una pregunta sobre una eventual petición de declaración del estado de alarma o de un nuevo toque de queda, el responsable político ha destacado que Aragón tiene, "por suerte", una ley propia contra el coronavirus, la única comunidad autónoma, ha añadido, que la tiene.

Según ha explicado, "con esta ley vamos a tratar de responder a todos los problemas que se nos vayan planteando, que espero, sinceramente, que cada vez sean menos y de menor entidad, y si en un momento determinado, que espero que no llegue, se viera que las medidas que nosotros podemos tomar son insuficientes, trataríamos de buscar otro tipo de salida al problema".

Lambán, que no ha precisado el "tipo de salida" aludido, ha admitido, sin embargo, que para la opinión pública "no es demasiado tranquilizador", el hecho de que en unas comunidades autónomas se permitan un tipo de medidas y en otras no.

Una situación que ha achacado al "vacío e indefinición legal" generado por el hecho de que las leyes de salud pública de los años ochenta del pasado siglo "hayan quedado absolutamente superadas por los tiempos".

Tras advertir que a lo largo de la pandemia había tratado en todo momento de "rehuir" la polémica con el Ejecutivo central, ha expresado su confianza en superar la crisis sanitaria "colaborando, cooperando y cogobernando, como le gusta decir al presidente del Gobierno".

Ha añadido que, a la espera de la evolución de la pandemia, "nosotros asumimos toda nuestra responsabilidad y tomamos todas las decisiones que está en nuestras manos tomar".