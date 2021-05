Zuera inaugura el aulario del Primaria y un recreo con "relieves y escondites"

Los 436 alumnos de Primaria del colegio Odón de Buen de Zuera cuentan desde enero de este año con un aulario específico y también con un recreo que favorece los "espacios de encuentro" a través de "relieves y escondites". Esta obra, ha destacado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se viene a sumar a los más de 90 millones invertidos en infraestructuras educativas desde el comienzo de la actual legislatura. "Somos un Gobierno con un compromiso firme por la escuela pública y también por la convivencia con la concertada", ha detallado, al tiempo que ha confesado que lo que más le complace de su cargo es la posibilidad de construir centros de salud, colegios y hospitales.

En el caso del colegio de Odón de Buen, el Gobierno de Aragón ha sido el encargado de la construcción del aulario de Primaria, un edificio de unos 2.900 metros cuadrados divididos en tres plantas. Cuenta, además de con las aulas habituales, biblioteca o sala polivalente, con un aula específica de grabaciones musicales y otra de música. La inversión total asciende a 3,2 millones de euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Zuera ha costeado la rehabilitación del recreo, todavía pendiente de una segunda fase, que ascenderá a más de 250.000 euros. "Hay ayuntamientos que se limitan a ceder el suelo y otros, como es el caso de Zuera, que van más allá", ha detallado el presidente, quien ha incidido en que el Gobierno de Aragón ni ha diseñado ni financiado el patio.

El aparejador municipal, Samuel Prol, ha señalado que el objetivo era "naturalizar el patio" y "sacar el aula al exterior" para ello crearon "espacios de encuentro", con relieves y escondites, donde la figura de Odón de Buen fue la gran protagonista, al contar, por ejemplo, con barcos. "Este patio es parte del proyecto educativo del centro", ha apuntado. Por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Zubieta, ha insistido en la importancia de contar con este centro educativo y ha anunciado la puesta en marcha de la Fundación Odón de Buen.

Haciendo referencia a las obras llevadas a cabo, Lambán también ha afirmado que la calidad de la enseñanza depende en buena parte de los profesores, pero también que los alumnos cuenten con equipamientos "confortables y más modernos". Ha señalado -en referencia a los futuros padres- que el objetivo es que todos los niños, independientemente de su situación social o económica, tengan las mismas oportunidades "de la cuna a al tumba" y, para ello, "la escuela pública es un factor determinante".

En este sentido, ha apuntado, la enseñanza pública y concertada "no compiten" sino que "conviven" en beneficio de la sociedad. No ha entrado a valorar las ayudas para familias vulnerables de la concertada que este miércoles ha anunciado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Respecto al sorteo para dirimir empates del proceso de escolarización y el hecho de que haya unos 400 niños que no podrán matricularse en el colegio escogido, ha señalado que el 97% de los escolares sí que se podrán matricular en su primera opción y el resto tendrán que hacerlo en segundas o tercera. "En ningún caso se quedará ningún colegio sin escolarizar", ha destacado, al tiempo que ha enfatizado en que las obras de los colegios del sur de Zaragoza están "avanzando".