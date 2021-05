Las lluvias auguran una buena temporada de setas, ¿qué especies puedes encontrar?

No se esperaba una buena temporada de setas, pero parece que las precipitaciones de los últimos días han cambiado el pronóstico. “En febrero empezaron a salir los primeros marzuelos, pero se cortó. Hasta ahora. Y es que tras, prácticamente un mes sin llover, desde hace dos semanas no ha parado”, explica Raquel Moreno, gerente de Jaca Experiencia Rural, que cuenta con varias casas rurales y apartamentos, y que también forma parte de Esporas del Pirineo, una asociación micológica de reciente creación. “Sin embargo, el pasado fin de semana organizamos una salida micológica, cumpliendo toda las normativas, y ya han vuelto a salir marzuelos y algunas colmenillas”.

La actividad, que debido a las restricciones, solo pudo reunir a 30 personas, repartidas en diversos grupos, atrajo a recolectores de todo el territorio aragonés. “La mayoría procedían de Huesca y Zaragoza, que tienen una segunda residencia aquí; pero también se acercaron vecinos de Teruel y de Alcañiz”, cuenta Moreno. “Y se quedó mucha gente interesada, unas 20 personas, sin poder hacer la actividad por las restricciones, así que esperamos poder repetir la salida a lo largo del mes de mayo. En este caso, esperamos ya poder encontrar más colmenillas, usones e incluso boletus”.

También en el sur de Aragón se preveía una mala temporada que, gracias a las lluvias, parece haber mejorado. Y es que hay que tener en cuenta que en palabras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), “marzo fue, en general, un mes muy seco” en Aragón.

“La realidad es que la temporada ha empezado tarde. De hecho, en abril ha habido poca cosa, algún marzuelo en la Sierra de Albarracín, pero poca cosa”, asegura Pedro Blanco, experto en Micología. “La colmenilla es muy señorita, pues necesita unas condiciones muy específicas y en un tiempo muy concreto. Ha salido ya alguna, pero es muy incierta, puesto que llovió un poco tarde”, indica el mismo. “Eso sí, algunos, incluso, han encontrado algunas heladas en las zonas más altas de la Sierra, y es que se llegaron a registrar temperaturas bajo cero hace tan solo diez días”.

“El problema ahora es que parece que va a dejar de llover y van a subir las temperaturas”, anota Blanco. “Entonces, por ejemplo, la seta de cardo es probable que salga una florada, pero que luego, aunque ha llovido mucho, la primera capa del suelo se reseque. Creará una costra y ya no saldrán”.

“Sin embargo, la seta de San Jorge, conocida también como usones o perrechicos, imagino que saldrá con abundancia. El año va a ser bastante bueno”, apunta el experto en Micología. “También lo será de champiñones, habrá grandes corros de senderuelas e incluso de la llamada seta de primavera, es decir de la ‘Leucopaxillus lepistoides’”.

“Bastante movimiento en la compra de permisos”

“Se nota que la campaña de primavera ha comenzado”, comentan desde el Parque Micológico Comunidad de Albarracín. “Hay bastante movimiento en la compra de permisos desde Teruel e, incluso, se han animado zaragozanos al ver que en esta temporada hay ya tanto colmenillas como marzuelos. Las redes sociales ayudan a difundir dónde están saliendo”.

“Así que estamos bastante contentos con la venta de permisos”, aseguran desde Parque Micológico Comunidad de Albarracín. “Eso sí, es cierto que la mayoría de los que están viniendo no pernoctan. Es la diferencia con los valencianos, por lo que en caso de que se abran las comunidades el día 9 seguro que tenemos una mayor afluencia”.

Sin embargo, en la comarca del Maestrazgo no cuentan con esta afluencia. “Es cierto que aquí la temporada de primavera no es tan buena, porque donde salen las de esta temporada es en una pequeña zona del coto y en las fincas privadas. Eso sí, igual cuando abran, y puedan venir valencianos y catalanes, puede ser que no paremos de recibir llamadas”.