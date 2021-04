Un científico aragonés recibe 2,5 millones de euros de Europa para avanzar en los tratamientos contra el cáncer

José Manuel García, investigador del I3A de la Universidad de Zaragoza, ha conseguido una beca europea de 2,5 millones para financiar su investigación respecto a los tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer durante los próximos cinco años. Su estudio, "al filo de la ciencia", analizará cómo se mueven e interactúan las células, en concreto, las del sistema inmune. "Estas células modificadas se usan para tratar tumores y van muy bien en la leucemia, pero no funcionan en tumores sólidos", ha explicado. Precisamente, su proyecto tratará de analizar los citados comportamientos y cómo afecta el microambiente tumoral para intentar "salvar estos obstáculos" y que, en un futuro, la terapia pueda ser efectiva en cánceres sólidos.

"Comprender los mecanismos que rigen la respuesta inmunitaria celular de los tumores sólidos es crucial para reforzar el desarrollo de nuevas inmunoterapias", ha recalcado. Para ello, con su proyecto ICoMICS (Individual and Collective Migration of the Immune Cellular System) desarrollará una plataforma de modelado predictivo para investigar cómo las células inmunitarias terapéuticas detectan, se mueven e interaccionan con el citado microambiente tumoral. "Se generarán organóides de tumores", ha puntualizado. Asimismo, se desarrollará un modelo de ordenador para simular el comportamiento de las células, incorporando efectos como la mecánica de los tejidos y las reacciones químicas de la célula. De este modo, prevé que con los experimentos 'in vitro' "se pueda establecer diferentes estrategias para que estas células puedan entrar en el tumor y acabar con él". Además, se desarrollará un modelo