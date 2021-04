El gesto de dos escaladores que emociona a los montañeros

No salir solo, avisar a un familiar o un amigo sobre la ruta que vamos a realizar y cuándo pensamos regresar, informarse sobre el estado del tiempo o dar marcha atrás en la ruta son algunas de las recomendaciones ya sabidas por todos los aficionados a la montaña. Pero hace unos días, Somo y Juan, dos escaladores oscenses, demostraron que en la montaña hay reglas no escritas que nunca están de más: el “compañerismo” y la “solidaridad”. Y es que con estas palabras definieron algunos, en sus comentarios en Facebook, el gesto que tuvieron estos dos oscenses.

“Los conocimos cuando estábamos desayunando en nuestras furgos antes de empezar la ruta”, cuenta Jose Ripoll, el montañero zaragozano al que le emocionó tanto el gesto que tuvieron Somo y Juan, con él y sus cinco amigos, que decidió compartirlo en Facebook. “Hablamos con ellos unos minutos sobre qué corredor iban a coger para subir a Peña Telera. Nosotros íbamos a ir por el corredor María José Aller y ellos por el Maribel. Fueron simplemente unos minutos y cada uno empezó con su ruta. Sobre la 13.00, cuando estábamos escalando por el corredor, decidimos abandonar la ruta porque la temperatura estaba subiendo y habíamos visto algunas coladas de nieve, por lo que creímos que lo más seguro era dejar la ruta para otro día. Mientras bajábamos, nos preguntábamos qué habría hecho esta pareja que habíamos conocido esa mañana, pero la sorpresa nos esperaba al llegar a la furgoneta: nos habían dejado una nota”.

Una nota que decía lo siguiente: “¡Hola! Esta mañana hemos empezado con vosotros la andadura. En la zona del Maribel, justo debajo del primer resalte vertical del Maribel, hemos visto una avalancha que nos ha hecho dar media vuelta. Este mensaje es solo por seguridad para saber que habéis llegado al coche. Si me llamáis, sería estupendo. Nos quedaremos más tranquilos”.

“No solo nos sorprendió, sino que nos ilusionó”, asegura Ripoll. “Se interesaron por nosotros, por nuestra seguridad, sin tan apenas haber hablado”. Tal fue la ilusión que decidieron publicarlo en Facebook y este comportamiento no solo ha recibido más de 1.670 me gustas, sino que además ha provocado las alabanzas de muchos: “Un gesto de buena gente. Repleto de personas así debería estar el mundo”, “Los pelos como escarpias, ese es el espíritu que siempre debería imperar en la montaña”, “Un gesto muy admirable”, “Por suerte hay más gente así que no al revés”, “Estas cosas te hacen amar más nuestra gran pasión”, “Son gestos sencillos como este, los que todavía me hacen creer en el ser humano”, “Detallazo, lo digo siempre, la montaña es otra cosa, lo que aporta, lo que aprendes y la gente a la que conoces te cambia para siempre”.

Al otro lado de la nota estaban Somo y Juan, que pertenecen al club de montaña Nabaín de Boltaña. “Al principio las condiciones no eran malas, pero luego cambiaron y decidimos volver. Desde abajo los vimos. Estaban muy lejos para que nos pudiesen oír, pero como iban bastantes y parecía que estaban dando la vuelta decidimos continuar hacia el coche”, detalla Somo, que lleva 35 años escalando. “Si hubiesen ido menos, nos habríamos quedado. De hecho, en alguna ocasión me he esperado a que bajasen algunas personas para saber que habían terminado bien”.

“Llegamos al coche sobre las 14 horas y como intuimos que iban a bajar también, les dábamos un margen de unas dos horas y media o tres para recibir la llamada. Y así fue”, relata Somo. Y aunque para estos montañeros oscenses, que viven en Boltaña y en Sieste, estos gestos les resulten habituales, a Ripoll y a su grupo de amigos les emocionó tanto que no dudan en afirmar que “por gestos, como este, nos gusta la montaña”.