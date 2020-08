11 consejos para salir a la montaña con precaución y qué hacer en caso de accidente

El Gobierno de Aragón insiste en este tramo final de la temporada veraniega en las precauciones a la hora de ir al monte. El turismo interior en general y las excursiones montañeras en particular se han convertido en una opción predilecta para los aragoneses este verano, y no está de más recordar que la montaña tiene sus normas, escritas y no escritas; para disfrutarla hay que respetarlas, desde la protección solar en las zonas más sensibles a las quemaduras, al calzado adecuado para andar sobre roca, la mirada a las previsiones de tiempo, la correcta hidratación y el botiquín mínimo para primeros auxilios en la mochila.

Consejos para los aficionados a la montaña

Infórmese sobre el estado del tiempo.

Escoja bien sus excursiones y elija la zona adecuada. No sobrevalore sus fuerzas y nunca salga solo sino con compañeros experimentados en esta actividad.

Utilice mapas y libros y, si es necesario, a los guías profesionales de montaña, buenos conocedores del terreno.

Avise a dónde va y cuándo piensa regresar a su familia, amigos, Guardia Civil o en el Ayuntamiento de la última localidad.

Consulte las previsiones meteorológicas y de aludes. Especial atención a las tormentas en los barrancos.

Piense que los cambios bruscos de tiempo son frecuentes en la montaña y lo fácil se vuelve difícil y peligroso. Aprenda a desistir y dar marcha atrás ante cualquier indicio de climatología adversa.

Debe llevar siempre equipo suficiente y adecuado: saco de dormir, anorak y plumífero son elementos casi imprescindibles. Es conveniente incluir silbato, linterna y teléfono móvil.

El conocimiento de la montaña y su técnica sólo se adquieren con una larga y prudente práctica. No tenga prisa ni llegue nunca a la extenuación.

Lleve siempre comida ligera y aliméntese a menudo efectuando cortos descansos en lugares abrigados.

En zonas fáciles también hay peligro: no olvide su seguridad. Cuando alcance la cima, recuerde que la excursión acaba en el valle; guarde fuerzas para el regreso.

Cuide la montaña y respete todas las indicaciones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y la limpieza en este ámbito.





Establecer un orden de prioridades, recolectar toda la información que se pueda sobre el lugar de los hechos o proteger tanto al accidentado como a uno mismo son algunos aspectos clave a la hora de actuar cuando se presencia un accidente en la montaña.

¿Qué hacer ante un accidente de montaña?

Las indicaciones del Manual de Autoprotección aconsejan:

No perder la calma y organizarse con frialdad. Establecer un orden de prioridades. Recoger cuanta información sea posible (localización del accidentado, su estado general, respiración, heridas visibles, consciencia…) y avisar al 112. Prevenir todo lo que pueda agravar el accidente balizando, rescatando, protegiendo al accidentado y protegiéndose a sí mismo.

