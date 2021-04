María Jesús Lorente: "Ahora nos toca salvar a las empresas que están en un pozo y sobreviviendo en el límite"

¿Se ha tardado mucho en tener una mujer al frente de una organización empresarial en Aragón?

Personalmente me hubiera gustado que cualquiera de las mujeres que conozco y que por capacidad y por mérito eran idóneas para ocupar el cargo hubieran estado un poco antes. Nos gustaría ir más rápido, pero también tenemos que saber de dónde venimos. Este era el momento para Aragón y ha coincidido que yo estaba aquí y he dado ese paso.

Llega en la era postpandemia, ¿dudó en algún momento?

No, porque yo creo que me crezco en los retos y las dificultades. Me ha pasado siempre en mi vida profesional. Llegué a Arame a finales de 2008 con la Expo terminada y 2009 y 2010 fueron una travesía en el desierto. Ahora estamos en pleno proceso covid. Hay muchas empresas muy tocadas, pero también otras que han visto una oportunidad en sus negocios y otras que han aumentado su facturación y número de trabajadores.

¿Cómo está de salud Cepyme Zaragoza?

Buenísimo. Somos más de cien asociaciones y seguimos creciendo, representamos a más de 20.000 empresas de todo tamaño de Zaragoza capital y provincia. Me gusta recalcar que la provincia está estratégicamente situada y eso hay que ponerlo en valor y ser un referente nacional. Ya lo somos como organización empresarial, pero todavía hay que trabajar para posicionarnos en niveles de excelencia.

Las ayudas a las empresas empiezan a estar sobre la mesa ¿son suficientes?

Todas las ayudas son bien recibidas, no vamos a decir que como son escasas no las queremos. Llegan tarde para muchos negocios y autónomos y no podemos estar orgullosos de esa gestión. Solo con que cerrara un negocio querrá decir que no lo estamos haciendo bien. Las ayudas son pocas y los requisitos no están claros. Los estamos todavía determinando, cuándo tenían que estar las pérdidas, cómo teníamos que estar en 2019... Además, hay sectores que no se han tenido en cuenta, como el calzado, las tiendas y comercios dedicados a los recuerdos y los turistas, las peluquerías, los gimnasios, las empresas de extraescolares... No es suficiente, tendremos que diseñar un plan estratégico entre agentes sociales y administración. Ahora nos toca salvar a las empresas que están en un pozo y sobreviviendo en el límite.

Amazon y Bon Àrea han apostado por la Comunidad y Aragón está compitiendo por atraer la fábrica de baterías eléctricas. ¿Serán motor de atracción?

Muchas empresas pequeñas viven de lo que generan las grandes porque somos la maquinaria auxiliar que necesitan. El problema es que esto es un mercado y cada comunidad ofrece todo lo que puede y hay que competir. En esta lucha hay que ofrecer los mejores servicios. La Administración autonómica tiene que abanderar las peticiones de las grandes empresas y, a la vez, evitar la deslocalización con el paso del tiempo y que se generen agujeros, como ya ha ocurrido.

¿Dará el salto a Cepyme Aragón?

Necesito unos meses, acabo de llegar y a los políticos les dejan cien días (risas). Cepyme Zaragoza representa el 60% de Aragón, pero el equipo tiene que rodarse y el tiempo dirá.