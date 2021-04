Luces y sombras del certificado europeo de vacunación

El pasado mes de marzo la Comisión Europea presentó la propuesta de creación del certificado digital verde con el fin de garantizar una circulación segura de los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus dentro de los países de la Unión Europea (UE). Esa credencial acreditaría que la persona ha sido vacunada contra la covid-19 –independientemente con cual-, que se ha realizado una prueba con resultado negativo o que se ha recuperado de la enfermedad. El Ministerio de Sanidad anunció hace unos días su propósito de que este certificado entrara en funcionamiento en el mes de junio bajo el objetivo de que esté plenamente vigente durante la época estival.

Desde la institución se insistió que no era un pasaporte, como se ha mencionado en alguna ocasión desde que se planteó. Desde el principio ya surgieron dudas sobre si chocaba en algún punto con la legalidad, como la protección de datos. En concreto, este apartado se habría modificado ya que los países solo podrían verificar, pero no guardar esa información.

En cambio, otras preguntas suscitan más dudas, como la libertad para viajar de los no vacunados. En la página web de la Comisión Europea se plantea la cuestión: ¿Podrán viajar a otro país de la UE los ciudadanos que aún no se hayan vacunado? La respuesta es "sí". "El certificado digital verde facilitará la libre circulación dentro de la UE. No será una condición previa para la libre circulación, que es un derecho fundamental en la UE", es la respuesta que ofrecen. Sin embargo, sus portadores sí tendrán ventajas respecto a quien no lo tenga: no deberán realizar cuarentena en el país al que acudan ni someterse a pruebas en el aeropuerto a su llegada. Es suficiente con mostrar el código QR o el documento –puede ser físico o llevarlo en el móvil-.

"Cuando la vacuna es de carácter voluntario en la mayor parte de los países pero no está a disposición de todo el mundo, hubiera resultado discriminatorio que se hubiera limitado la libertad de circulación solo a aquellos que pudieran exhibir una certificación de estar vacunados", apoya José Antonio Sanz, secretario del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

En este sentido, aunque de la propuesta original ya se han adaptado puntos, como las alternativas a la vacunación -que se haya superado la enfermedad o la PCR negativa-, se podrían "limar" algunos otros aspectos. Uno de ellos es que esas alternativas no son iguales, sino "similares". Sanz pone sobre la mesa que la vacuna es gratuita para quien la recibe, así como el certificado que se expide por haber superado la enfermedad, en cambio, la PCR conlleva un coste. A esto habría que sumar la obligación o no de guardar cuarentena.

"El Certificado Europeo de vacunación ha de constituir un título coadyuvante al ejercicio de derechos que impliquen un contacto social, pero nunca la restricción de aquellos para quien no ha tenido opción de acceso a las vacunas", opina el doctor José Alberto Nicolás Bernad, catedrático de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.

¿Cómo será este certificado?

Es gratuito y sería válido para todos los países de la UE, además, estaría escrito en la lengua de la nación y en inglés. Hospitales, centros de salud y autoridades sanitarias serían los entes capacitados para su expedición, de los que cada uno tendrán una clave de firma digital.

Este modelo recuerda a otros casos, tal y como apunta Sanz. "Tiene algunos antecedentes en un reglamento sanitario internacional que tiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005 y que en teoría afectaría a muchos países, a todos los que están dentro de la OMS. Ahí se establece incluso un modelo de certificación de vacunación que está para ser utilizado en situaciones como esta o se emplean en el ámbito marítimo, en los buques, o en la aeronaves", concluye.