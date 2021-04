Carlos Crespo, general de la Guardia Civil: "He tratado de hacer mi trabajo lo mejor que he podido y he sabido"

¿Qué balance hace de los cuatro años de su mandato en Aragón?

No me corresponde hacer el balance, sino a los ciudadanos, a las autoridades, a los miembros de la sociedad civil o mis compañeros. He tratado de hacerlo lo mejor que he sabido y he podido. Me he guiado siempre por el cumplimiento de la ley y de los principios de la Guardia Civil.

¿Le vino bien haber pasado antes por Zaragoza y Huesca?

No es una condición indispensable, pero haberme criado en Aragón, estar destinado en Zaragoza y seis años en Huesca te da un conocimiento del territorio y el paisanaje que es útil para afrontar los cuatro años de general. Pero mi sustituto (Francisco Javier Almiñana) no ha estado aquí y lo va a hacer muy bien.

¿Cómo ha vivido la Guardia Civil este año tan duro de pandemia?

Hubo dos fases. Primero con el estado de alarma, de marzo a junio, cuando teníamos que exigir las normas de no salir a la calle y asistir a las residencias de ancianos para llevar medicamentos. Luego, el escenario cambió y debíamos controlar la normativa. Se normalizó la vida y había que dar seguridad a los ciudadanos, pero combinarlo todo fue complicado. Además hubo tormentas en 2020 y 2021. Nos tocó hacer un esfuerzo importante en la Guardia Civil para afrontar la pandemia.

El nivel de delincuencia está nueve puntos por debajo de la media nacional en Aragón que cuando llegó en 2017. ¿Qué ha supuesto esta etapa?

En Aragón seguimos por debajo de la media nacional porque es una región más tranquila. Desde 2017 hasta 2020 han disminuido un 4% los hechos delictivos, aunque el último ha sido un año raro. Creció la ciberdelincuencia, los delitos sobre internet. Estamos trabajando en un proyecto coordinado por la Delegación del Gobierno para llevar buenas prácticas y compras seguras a cualquier pueblo de Aragón.

La nueva comandancia de la Guardia Civil en Valdespartera será una realidad. ¿Era natural salir del centro?

No es un traslado del centro a Valdespartera, sino que va a ubicarse allí la jefatura de la comandancia y el GRS (Grupo Rural de Seguridad). Este edificio (el actual de la comandancia) seguirá. Desde que se produjo en 1987 el atentado de la casa cuartel en la avenida de Cataluña , se trasladaron unidades a otras dependencias. En 1988 se puso en marcha el GRS-5 y se llevó a Casetas, pero hubo que derribar parte del acuartelamiento y el espacio era exiguo. En el centro, las dependencias han ido creciendo poco organizadas, porque el edificio no da para más y el sistema es poco eficiente. Era necesario el proyecto de Valdespartera, que nació en 2004 con la cesión del terreno del Ayuntamiento, y con este gobierno municipal se ha desbloqueado esta situación.

¿Cuándo estará listo el nuevo edificio para estrenarlo?

Es muy aleatorio. Este mes estará el proyecto, se licitará y al final de año estará adjudicada la obra. Tienen 20 meses para realizarla. En el edificio del centro se quedará la jefatura de la zona, Tráfico y alguna instalación. Las demás unidades se irán a Valdespartera. Se rehabilitará algún pabellón y podrán cederse viviendas a guardias que lo necesiten.

La siniestralidad de las carreteras aragonesas bajó con la pandemia, pero la N-II o la N-232 sin desdoblar son deficiencias eternas. ¿El tráfico dejará de ser un problema?

Lamentablemente, no. Desde el 2017 hasta el 2020 bajaron un 14% el número de accidentes de tráfico y un 24% los muertos. Está muy bien el descenso y las mejoras de las infraestructuras, pero el factor fundamental del accidente es el conductor que corre, bebe o se distrae. Hay que ser conscientes y tener paciencia.

¿El rescate de montañeros de los Greim en el Pirineo se cobrará?

No hay que cobrar porque la Guardia Civil está para socorrer al que lo necesita. Hay que mentalizar a las personas que van a la montaña. Si alguien tiene afán de conocer los picos debería federarse, por el seguro y porque le vinculará a un grupo que le asesorará para ir con más conocimiento y prudencia. En Francia no se paga siempre, pero sí cuando suben a más de 4.000 metros.

La despoblación de Aragón afecta a los cuarteles de la Guardia Civil. ¿Hay suficientes o el problema son los efectivos?

No tenemos un despliegue del siglo XIX porque había cuatro o cinco veces más cuarteles que hoy. Tenemos que hacer una revisión en Aragón porque algunos ya no tienen sentido, aunque eso ya no me toca. Si es un pueblo aislado y con malas comunicaciones, puede justificarse, pero sobre todo hay que dotarlos de suficiente personal.

Por primera vez, una mujer está al frente de una comandancia.

Las vacantes puede pedirlas cualquiera que cumpla las condiciones. Silvia Gil pidió Teruel, tiene un curriculum excelente y es la primera mujer que manda una comandancia. Lo más importante es que es una teniente coronel de la Guardia Civil capacitada.

Mañana empieza el juicio del triple crimen de Igor el Ruso, hechos acaecidos en su mandato. ¿Cómo afronta la vista oral tras las críticas recibidas?

El juicio lo afronto, como el Estado de derecho, con la confianza en la justicia. Estoy convencido de que el tribunal, el fiscal y las partes van a hacer un trabajo excepcional. La Guardia Civil ha realizado el trabajo que nos requirieron los jueces en la fase de instrucción y facilitamos todos los datos que nos solicitaron.

¿Se va con resquemor por lo que ocurrió y las críticas recibidas?

Si hay algún sentimiento personal me lo quedo para mí.

La Audiencia Nacional denegó el cese del coronel Diego Pérez de Cobos por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. ¿Qué le parece?

Es un asunto que está en vía judicial y, por lo tanto, no debo responderle.

¿Y de su compañero?

El coronel Pérez de los Cobos es un oficial que, a lo largo de su carrera, ha dado sobradas muestras de profesionalidad y compromiso con el servicio.