La DGA publica las claves para diferenciar avispa asiática de la avispa autóctona

La Dirección General de medio Natural y Gestión Forestal ha elaborado un material gráfico, en forma de póster, en el que se dan además claves para identificar a la avispa asiática (Vespa velutina nigritorax) y poderla diferenciar de los dos avispones autóctonos, más grandes que la especie invasora.

En Aragón se encuentra el avispón europeo (Vespa crabro), en cuyo abdomen domina el color amarillo claro, y la avispa mamut (Megascolia maculata), con cuatro grandes manchas amarillas en el abdomen que permiten identificarla fácilmente y que son "habitualmente involuntarias protagonistas de esos errores de identificación".

El aspecto de los ejemplares de la avispa y el de sus nidos puede llevar a confusiones que no solo generan alarmas injustificadas, sino también acciones de erradicación o control dirigidas a especies autóctonas, inofensivas y que además desempeñan una labor crucial en los ecosistemas, ya sea como polinizadores o como controladores de otras especies que pueden llegar a generar plagas y además suponen un freno natural a la proliferación de la propia avispa asiática, con la que pueden competir.

Apariencias que dan lugar a avisos sobre la presencia de avispa asiática en lugares muy dispares, muchos de ellos alejados de las zonas con mayor probabilidad de presencia de la avispa en Aragón y que según explica el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa "se trata de información errónea, fruto de confusiones en la identificación de la especie".

Para facilitar en la identificación de estas especies se ha elaborado un material gráfico que incluye además ilustraciones de otras especies autóctonas con las cuales podría llegar a confundirse.

El material se puede consultar o descargar de la página web del Gobierno de Aragón a través del enlace https://www.aragon.es/-/material-divulgativo, así como en el documento situado en la línea inferior.

La avispa asiática se detectó por primera vez en Aragón en el año 2016 y, aunque su incidencia es escasa y mucho menor que en otros puntos de España, desde Medio Ambiente se trabaja en la detección de ejemplares y nidos para evitar su expansión.

Aragón no es, en general, un lugar óptimo para esta especie debido a sus condiciones climáticas, ya que esta avispa prefiere los climas atlánticos, húmedos y sin heladas y el cierzo y las temperaturas extremas de calor y frío no favorecen la expansión de la especie en la región, si bien, dichas fuentes advierten de que la especie puede acabar adaptándose a todo tipo de condiciones y "no se debe bajar la guardia" y contar con la colaboración ciudadana en la detección de ejemplares o de nidos.

La vespa velutina se localiza fundamentalmente en las zonas de menor altitud de las comarcas de la Jacetania y Altas Cinco Villas y desde 2016 se han retirado 8 nidos gracias a la participación activa de los Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos del Gobierno de Aragón y bomberos

También se cuenta con la colaboración de apicultores y asociaciones apícolas, de representantes municipales y de la ciudadanía.

No se debe proceder a la retirada de nidos si no se cuenta para ello con el asesoramiento o la actuación directa de personal especializado.

Avisar si se detecta

Cualquier persona que detecte ejemplares que sospecha pueden pertenecer a esta especie exótica invasora debe dirigirse a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón o a los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca (Tel 974 293206), Zaragoza (Tel. 976 714600) o Teruel (Tel. 978 641150), preferentemente con alguna fotografía del ejemplar para facilitar la identificación rápida.

También puede enviar esas fotografías al correo invasoras@aragon.es o subirlas a la página http://mapadeavispas.com/