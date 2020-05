El avispón asiático, una presencia "esporádica" en Aragón

Un hombre de 73 años fallecía este domingo tras recibir una picadura de un avispón asiático o vespa velutina en el municipio pontevedrés de Poio. Según informó Efe, las avispas -que habían anidado en una finca cercana a la vivienda de la víctima mortal- también atacaron a su esposa, que lo acompañaba en ese momento, si bien está fuera de peligro. Hay que señalar que el hombre era alérgico a la picadura de este tipo de insectos.

En Aragón su presencia es esporádica, tal y como destaca Alfredo Sanz, veterinario gerente de Arna Apícola, asociación aragonesa de apicultura especializada en la divulgación de la apicultura y la producción de miel artesanal. "En 2011 se detectó el primer caso, pero no progresa. Se limita a apariciones aisladas en zonas del Pirineo y Prepirineo. Hubo un caso en el Moncayo en 2018, de un nido que se retiró, y en 2019 se retiró otro en las afueras de Sos del Rey Católico. La impresión general es que después de 10 años no hay una invasión, hay presencia esporádica. No coloniza el territorio de una forma masiva como puede ocurrir en Galicia; el avispón asiático no es noticia en la Comunidad aragonesa", subraya.

Personas alérgicas

Este veterinario asegura que todos los casos de muertes y accidentes que ha habido tienen que ver con personas que tenían sensibilidad al veneno de abejas y avispas. "No hay que sembrar en la población la creencia de que ese bicho mata a todo el mundo que le pica porque no es así. El avispón asiático es más grande y tiene algo más de dosis de veneno, pero por lo demás no tiene nada de especial. Si te mueres de una picadura suya posiblemente de una avispa local, también", dice.