Consumo revisa la subida de precio de hasta el 51% en una residencia en Huesca

La Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón está analizando si el incremento de precios de la residencia La Merced Casa Amparo de Huesca conlleva alguna alteración del contrato que los usuarios tienen con el patronato de la fundación que gestiona este centro de mayores.

Las familias de varios de los 47 residentes en Casa Amparo han denunciado ante distintas instancias la subida de las tarifas mensuales para 2021, que suponen un aumento de entre el 42 y el 51% y que consideran "desproporcionadas" en relación a la cuantía que se venía abonando.

Durante 2020, el precio pagado por una habitación individual fue de 874 euros al mes, tras aplicar el IPC en los sucesivos años desde su ingreso, que en este caso son 10. Según las nuevas tarifas, el coste del ejercicio en curso es de 1.250 euros, que se reduce a 1.100 si el dormitorio es doble. Esto, si el residente está en situación de validez total. Para las personas asistidas en grado I y grado II, la tasa es de 1.420 y 1.600 euros, respectivamente.

La presidenta del patronato de la Fundación Casa Amparo, Coral Seoane, ha señalado que "hemos subido nuestras tasas de acuerdo con nuestros costes porque, si no, no podemos atender a los mayores de acuerdo con lo que necesitan". Según ha dicho, han dado todas las explicaciones a quien las ha pedido porque "nuestras cuentas son absolutamente transparentes y no tenemos nada que ocultar".

Las quejas de las familias llegaron hasta el Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía de forma particular. "Una vez analizadas por la Inspección de Centros del IASS, donde también se recibieron, se explicó a estos usuarios que el asunto se ha llevado a Consumo que es quien debe estudiar -y así lo está haciendo- si ha habido alguna alteración de la relación contractual que tenían con el patronato", han explicado fuentes de la consejería.

Seoane ha indicado que, efectivamente, han recibido una carta del Gobierno de Aragón solicitando las tarifas de la residencia. "Se nos han pedido unas explicaciones que, por supuesto, hemos dado con todo detalle y estamos dispuestos a hablar con las familias", ha manifestado la presidenta del patronato. No obstante, hay afectados que señalan que, tras un cruce de correos electrónicos en febrero con la dirección del centro, todavía no se han puesto en contacto con ellos.

Según las notificaciones enviadas como queja, las familias no tienen en su poder contrato alguno firmado por el residente (o responsable) "ni en la fecha de entrada en la Casa Amparo ni con posterioridad". También resaltan que no consta que el incremento aplicado en los precios para 2021 "esté recogido en contrato ni reglamento alguno". Asimismo, señalan que en algunos casos, los ingresos de los usuarios se limitan a una pensión mínima y "en modo alguno pueden cubrir la nueva cantidad estipulada por la residencia". "Su entrada en la residencia se realizó con el cálculo de su jubilación y sus pequeños ahorros, que le permiten mantener esta situación con el incremento habitual", añaden.

Los denunciantes, un grupo de cinco familias y alguno más de forma individual, han enviado su disconformidad al Ayuntamiento de Huesca, que ostenta la vicepresidencia del patronato, así como a la presidenta del mismo y a la directora de la residencia.

Por debajo del mercado

Las familias reconocen que las tarifas que pagaban hasta ahora "están por debajo del mercado", aunque indican que en otras residencias similares de Huesca han optado por subir 50 euros, pasando de pagar 850 a 900.

Seoane ha apuntado que los familiares pueden informarse en otras residencias "y ver que no hay parangón con el lugar donde están". Ha explicado que los gastos de la covid se han afrontado con recursos propios y que la subida solo obedece al coste de la plaza. "Si no podemos asumir lo que eso supone, la siguiente derivada es cerrar y no queremos eso", ha remarcado.