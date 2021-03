Ayudar a las "empresas que están en la UCI", primer objetivo de la nueva presidenta de Cepyme Zaragoza

"Asumo la presidencia de Cepyme Zaragoza como un reto a nivel personal. En coherencia con mi pensamiento, creo que es importante la renovación y el cambio de género en este cargo que permite visibilizar el talento femenino y además hacerlo en un momento lleno de crisis, ambigüedad y volatilidad". Estas han sido las primeras palabras de María Jesús Lorente, presidenta de ARAME, ante los periodistas, tras ser ratificada en la asamblea del comité ejecutivo de Cepyme como máxima responsable de esta confederación que aglutina en Zaragoza a cien asociaciones y 20.000 empresas de distintos sectores.

Lo más urgente ahora, ha dicho es "ayudar a las empresas que están en la UCI" convencida de que "tiene que llegar ayuda", que "no será suficiente", y acompañándolas "para que puedan reinvertarse y no haya una debacle de pequeñas y medianas empresas que es lo que a todos nos agobia", así como "apoyar una reindustrialización y reforzamiento de todas las asociaciones sectoriales para que puedan digitalizarse y ganar en competitividad".

Sobre cuántos proyectos va a presentar Cepyme a los fondos europeos de rescate, solo ha comentado, que "lo comunicarán en su debido momento". Tampoco ha querido desvelar todavía si se presentará también a presidir Cepyme Aragón dentro de un año. "Por ahora ni me lo he planteado. Cepyme Zaragoza tiene mucho peso específico y es lo que me toca gestionar", ha aseverado.

En lo referente a lo que supone "ser la primera mujer" en ocupar este cargo, María Jesús Lorente, ha señalado que no le gusta que le hagan esa pregunta, porque "está mal que yo lo diga pero los compañeros que me han votado conocen de sobra mi capacidad e idoneidad para el puesto independientemente del género" pero socialmente, ha añadido, "entiende que sirva para visibilizar y normalizar una situación que estamos empezando a normalizar" a la vez que ha animado a más mujeres a ir entrando en puestos de responsabilidad". "Tenemos que ser más", ha insistido, en las empresas y en todos los ámbitos de representación.

El comité ejecutivo de cepyme ha renovado 7 de sus 20 miembros, aumentando la presencia de mujeres empresarias hasta el 40% de los mismos, en un comité que cuenta con un alto valor de territorialidad y representatividad, compuesto por representantes de sectores como metal, comercio, sanidad, turismo, servicios,

hostelería, artesanía o transporte.

Así, tras 16 años capitaneando CEPYME Zaragoza, Aurelio López de Hita da paso a una nueva etapa en la patronal zaragozana. “Aparte de manifestar mi felicitación a María Jesús Lorente, me congratula que sea ella la persona que asuma la responsabilidad de un sector tan importante dentro de CEPYME Aragón, como es CEPYME Zaragoza”, ha señalado López de Hita, expresidente de CEPYME Zaragoza y presidente de CEPYME Aragón. “Es una persona con larga experiencia en el mundo de las asociaciones empresariales y, sobre todo, conocedora de la estructura de nuestra organización en toda su integridad”, ha asegurado López de Hita.

Sobre la posible fusión a futuro con CEOE Aragón, Lorente no ha querido pronunciarse. Sí lo ha hecho Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, para decir "que ha diálogo, una magnífica relación pero que el futuro no está escrito" y ha dejado entrever que no piensa retirarse mientras no escampe la situación angustiosa que se da en el mundo empresarial y asociativo.