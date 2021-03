CEOE Aragón pide rapidez en la concesión de las ayudas nacionales y regionales

Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, ha pedido a la consejera de Economía, Marta Gastón, implementar lo más rápido que pueda, las ayudas estatales y regionales a las empresas para que "hagan de freno" a la caída en facturación y actividad sufrida a lo largo de 2020 por la pandemia. Tras la comisión de coyuntura que celebran trimestralmente, Arnau le ha trasladado también la preocupación de los empresarios por la evolución de la vacunación, que ha pedido acelerar, así como por la situación de graves problemas de liquidez que atraviesan algunas empresas. Ha querido también mostrarle el músculo empresarial de todos los sectores y ha recordado que de esos 118 proyectos que tienen preparados para presentar a los fondos europeos de rescate, los 'next generation', el 24% pertenecer al sector agroalimentario o primario, mientras que los relacionados con la automoción y la movilidad representan un 10%, ha indicado

Sobre la inversión que movilizarán, ha indicado que en CEOE "los 118 proyectos rondan los 10.000 millones de euros de inversión tanto en el sector primario, como automoción, logística y salud para que Aragón sea una región referente a nivel nacional".

"Estamos en plazo", ha recordado Arnau, dado que España ha de presentar el plan país a esas ayudas antes del 15 de abril y en Aragón", ha destacado, "hemos sido proactivos en casar oferta y demanda de cara a que las próximas convocatorias que se pongan en marcha estén adaptadas a las necesidades de las empresas".

Eso, sí, ha recordado el director general de CEOE Aragón, "todavía no hay convocatorias; en función de que Europa apruebe el plan país habrá convocatorias nacionales y regionales con una distribución de fondos". El objetivo, ha añadido, es procurar que Aragón sobre todo en las convocatorias nacionales de pública concurrencia capte los mayores recursos por encima del 3% que le correspondería por producto interior bruto. Y, en este sentido, ha destacado que la "colaboración público privada es fundamenta para casar oferta y demanda" en los ejes estráticos mencionados para el desarrollo de la región.

Aunque habrá que esperar, ha dicho, "la parte positiva de estos fondos de recuperación es la fecha de posibles inversiones se retrotrae a febrero de 2020", es decir, que proyectos que ya están en marcha se pueden presentar a esas ayudas europeas, de las que ha recordado, "el grueso de la inversión será privada, el 75%" frente al 25% de las ayudas de la Unión Europea. "No ponemos límites", ha remarcado: "Hay proyectos empresariales muy importantes en cinco líneas de actuación estratégica en Aragón al objeto de que inversiones públicas y privadas estén alineadas".

Por su parte, la consejera de Economía ha reconocido que la caída en facturación fue generalizada en todos los sectores el pasado año, salvo en agroalimentación, y ha hecho hincapié en el salvavidas de las exportaciones lideradas por la automoción y la industria alimentaria. El resto de sectores, ha reconocido, ha tenido dificultades refiriéndose al comercio, el transporte, la hostelería y nos trasladan esa "necesaria agilidad en las ayudas" cuya cuantía, ha adelantado, "en las estatales no será suficiente para el grueso de solicitudes" que se presenten. De las autonómicas, no las ha cuantificado a la espera de ese "acuerdo o consenso" necesario para ponerlas en marcha y ha indicado cuanto más se tarde en alcanzarlo más tardarán las ayudas porque hay que convocarlas y resolverlas, ha dicho. "Solo en Aragón tenemos 100.000 autónomos e imagino que muchos las pedirán y también las empresas, serán muchos miles de solicitudes", ha explicado incidiendo en que no pueden movilizar por ahora las ayudas estatales hasta que no tengan el Real Decreto defintivo del Gobierno central.

Félix Longás, presidente de la Asociación de Industrias de la Alimentación de Aragón, ha indicado que el sector primario es el que mejor comportamiento ha tenido en 2020 pero "no así la industria transformadora, con un retroceso importante al tener una gran dependencia de la hostelería" y más volumen de empresas pequeñas en la hostelería que en las grandes cadenas de distribución. No obstante, ha querido hacer hincapié sobre todo en el buen comportamiento en exportaciones el año pasado al vender producto por valor de 2.200 millones de euros, un 29% más que el año anterior y haber registrado en exportaciones del porcino un incremento del 49%. "Es verdad que en los tres últimos años hemos pegado un cambiazo espectacular y en algunos meses del año anterior ya hemos estado exportando por encima del sector del automóvil", ha manifestado, sin obviar que "al sector cárnico le acompañan los derivados de cereal, los huevos y algun subsegmento muy tocado tanto por el tema arancelario en Estados Unidos y el brexit como es las bebidas en general y las bodegas en particular que han tenido un retroceso del 10%".