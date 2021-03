Beamonte: "La lealtad en política merece la pena. Me fío de Ciudadanos en Aragón"

"Roma no paga a traidores, Génova sí". Lo dice Daniel Pérez Calvo, coordinador de Ciudadanos en Aragón. ¿Se siente aludido?

Creo que la ejemplaridad que en todos los sentidos está mostrando el PP en Aragón es incuestionable. No seré yo quien contribuya a nada que no sea la tranquilidad, la normalidad y la buena colaboración entre las fuerzas políticas.

¿Dificultan este tipo de declaraciones la estabilidad que acordó con él para la Comunidad la semana pasada?

En nuestra Comunidad existe una relación de confianza, de seriedad, de trabajo conjunto en muchas instituciones, independientemente del posicionamiento político que pueda haber en algún momento. Si de verdad queremos hacer un ejercicio de auténtica seriedad, sigamos dando estabilidad al conjunto de las instituciones.

¿Peligran los pactos de gobierno en los ayuntamientos de Zaragoza, Teruel, Calatayud, Tarazona y Barbastro?

Entiendo que no, porque creo que es un trabajo conjunto de seriedad, de mucho respeto, de una actuación muy sincera en el conjunto de las dos formaciones.

Sin embargo, muchas veces las directrices vienen de Madrid. ¿Le preocupa que afecten a Aragón?

Le puedo asegurar que no tenemos ningún tipo de indicación al respecto, y de lo que se trata es de que la normalidad siga el camino que tiene en la Comunidad.

¿Está intentando el PP Aragón captar a diputados de Cs?

No es ninguna intención ni lo estamos practicando.

¿Se lo planteará cuando se acerquen las elecciones?

Lo que le puedo asegurar es que no voy a contribuir a ningún tipo de desestabilización.

¿Beneficia al PP contar en sus filas con Fran Hervías, exsecretario de Organización del Cs?

Son dos escenarios absolutamente diferentes. Hay una paz y una colaboración sana, limpia, leal, en beneficio de la sociedad zaragozana, turolense y de tantos municipios. Ese es el ritmo que se tiene que seguir. Cuántas cosas podríamos haber dicho de ese voto en blanco que se emitió en Huesca en junio de 2019. ¿El PP está haciendo guerra permanentemente de ese tema o está dejando que se gobierne?

En su día sí hubo guerra con aquel voto en blanco de Cs que le dio la Alcaldía al socialista Luis Felipe

Hubo el malestar evidente de un pacto que no sale adelante porque hay un voto en blanco.

¿Ve preocupado al alcalde Jorge Azcón?

Ni mucho menos. Salvo por los problemas lógicos y normales de la gobernabilidad de la ciudad.

¿Estaría más tranquilo si se ganara el apoyo de concejales de Cs en Zaragoza?

Es que no estamos en esa cuestión, y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que la colaboración es estrecha y absolutamente leal.

En la coyuntura actual, ¿se entierra para siempre la posibilidad de refundar el centroderecha en torno a un Aragón Suma?

Nunca se podrá saber. Lo que es cierto es que hubiese sido bueno unificar el centroderecha como alternativa a Pedro Sánchez y a la extrema izquierda.

¿Acierta Isabel Díaz Ayuso al convocar elecciones en Madrid?

O convocaba elecciones o le montaban una moción de censura. Prefiero que hablen los ciudadanos.

¿Se fía de Ciudadanos en Aragón?

No tengo motivos por los que desconfiar. Hasta el momento así es.

Pero viendo lo que ocurre fuera...

La lealtad en política merece la pena. A veces se transforma en desconfianza, en ruptura... Me fío de Cs en Aragón.

¿Le preocupa que en Madrid sea imprescindible el apoyo de Vox si hay una debacle de Cs?

No me preocupa que sea imprescindible el apoyo de Vox. Hasta ahora no se ha demostrado que tenga menos legitimidad que cualquier otra formación política.

¿Como afectaría al PP Aragón que Ayuso decidiera gobernar con Vox tras el 4 de mayo?

De la misma manera que le hemos dado carta de validez y de naturaleza a Podemos y a sus locuras, a Vox, que ha recibido el apoyo de muchos ciudadanos, ¿no se le puede dar también carta de naturaleza y de validez?

¿No descartaría un hipotético pacto con Vox en Madrid o en Aragón si salen las cuentas?

Eso se tendrá que ver en cada momento. Ayuso sale a ganar y por mayoría. En Aragón el PP saldrá a ganar porque es consciente de que es la principal fuerza alternativa a un cambio de gobierno.

¿Se siente respaldado por su partido para el congreso autonómico?

No tengo ninguna duda.