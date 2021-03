Daniel Pérez: "Mantendremos las coaliciones allí donde el PP cumpla los pactos"

Arrimadas le ha incluido en la permanente. ¿Qué debería hacer para afrontar la tormenta?

Ciudadanos debería ser incluso más Ciudadanos. El panorama de polarización absoluta hace más necesario ese espacio de centro que millones de españoles reclaman y solo Cs puede ocupar.

¿Aún hay espacio para un proyecto de centro en este escenario?

Precisamente por eso es más necesario que nunca, para no entregar las instituciones al populismo

Han dimitido Cuadrado y Espejo en su partido. ¿La asunción de responsabilidades acaba aquí?

Han asumido su responsabilidad, pero también hay que destacar que el último año ha sido tremendamente complicado y han sido más los aciertos que los errores.

Toni Cantó pedía más salidas y se marcha pese a su inclusión en el núcleo duro. ¿Cómo lo valora?

Se valora en sí mismo. Ha tenido una oferta directa para estar en la permanente y se ha negado. En Cs, como en cualquier otro sitio, no hay obligación de estar.

Los críticos cuestionan las decisiones de Arrimadas. ¿Su liderazgo está en tela de juicio?

Es evidente que no tras la ovación cerrada con la que ha finalizado una ejecutiva de absoluta normalidad, con debate y autocrítica. Su liderazgo no ha estado cuestionado. ¿Quiénes son los críticos? Si en una ejecutiva de 35 personas una o dos piden su dimisión... El porcentaje habla por sí solo.

Visto lo sucedido, ¿fue un error la moción de censura en Murcia?

No. Los seis diputados concernidos la firmaron libremente. El error fue no prever que el PP de Murcia sigue comportándose como el PP de siempre, que compra voluntades y utiliza artimañas de tiempos pasados.

¿Acusar al PP de abrir la caja B para comprar cargos de Cs es compatible con mantener las coaliciones en Aragón?

Las mantendremos allí donde el PP sea leal a los pactos firmados. Yno hemos detectado ni tenemos constancia de ningún tipo de actividad sospechosa o directamente corrupta de nuestro socio.

¿Es el caso de Aragón?

Sí, por supuesto.

¿Se puede mantener de socio al que les hace una OPA hostil?

Hay que distinguir. La OPA hostil se nos está haciendo desde la dirección nacional. Si fuera al revés, el PP no lo toleraría, pero somos un partido responsable y allí donde las cosas salen bien y este tipo de actitudes no perjudican a la gobernabilidad y estabilidad vamos a anteponer el interés general de la gente a cualquier otra cuestión.

¿Puede asegurar que las coaliciones PP-Cs acabarán el mandato en Aragón?

Estoy absolutamente convencido siempre y cuando se cumplan los acuerdos y funcionemos como hasta ahora, socios en un proyecto común. No hay elementos que me hagan pensar lo contrario.

¿Así será aunque se queden sin representación en Madrid?

No tiene nada que ver. No son vasos comunicantes en Aragón, pero tampoco en Andalucía o en Castilla y León. Murcia es un caso excepcional.

En su día se negoció una coalición PSOE-Cs para Zaragoza. ¿Se recuperará en último extremo?

No tiene ningún sentido. Insisto, no vamos a tomar ninguna decisión que pueda afectar a la gobernabilidad. Tenemos un pacto con el PP y está funcionando. Es absurdo plantearse otro escenario.

¿Cree que el PP-Aragón va a tentar a cargos de Cs?

Espero y deseo que no. Confío en que no entre en este tipo de actitudes próximas a la corrupción.

En esta coyuntura, ¿cabe un Aragón Suma con el PP en las próximas elecciones?

No. Ni nos lo hemos planteado antes ni ahora. No tiene ningún sentido, salvo en escenarios muy concretos, como en el País Vasco.

¿La división interna en Aragón puede provocar una fractura como en Cs-Murcia?

Me gustaría que alguien me dijera que es uno de los divididos. No detecto una fractura en un partido en el que cada uno tiene sus opiniones y algunas veces, criterios diferentes. Es un capítulo pasado y el partido está cohesionado.

El exsecretario de Organización deja el acta como senador y se pasa al PP. ¿Está el partido en descomposición?

No. Hervías hace días que no estaba en la estructura orgánica y su decisión no se toma de un día para otro. Forma parte de una iniciativa anunciada del PP de lanzar una OPA a los cargos de Cs.

Algunos ya vaticinan que Cs lleva el mismo camino de UPyD.

No tiene nada que ver. Estamos gobernando en instituciones muy importantes como el Ayuntamiento de Zaragoza y tenemos grupos solventes como el de las Cortes.