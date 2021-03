Maru Díaz: "El único paso responsable en todas estas semanas ha sido el de Iglesias"

¿Qué ha sido lo primero que ha pensado al conocer que Pablo Iglesias dejaba el Gobierno?

Que teníamos el líder más audaz que se puede tener en política. La forma en la que me he enterado ha sido sorpresiva, rodeada de terneros en La Garcipollera. No tenía cobertura y se ha acercado un compañero a enseñarme el mensaje. He alucinado, no me esperaba una decisión así. Lo segundo que he sentido es orgullo. Creo que ha hecho lo que tocaba y hay que tener mucha valentía.

Una jugada arriesgada, ¿no cree?

Sí. Sobre todo, más que arriesgada, lo que demuestra es que ha entendido y ha leído el momento histórico. A veces, cuando vivimos momentos históricos como el de ahora en los que se pone en juego el propio sistema democrático con esta entrada del ‘trumpismo’ en Madrid toca tomar decisiones así de difíciles. Creo que Pablo ha entendido que él era un militante, y un militante tiene que estar allí donde se le necesita. A veces no es siendo vicepresidente del Gobierno, sino dando otra batalla. Otros muchos no lo hubieran hecho, pero él se ha atrevido.

¿Era un movimiento necesario para mantener la presencia en la Asamblea de Madrid?

Se podrían haber seguido otras fórmulas, no era necesario simplemente para alcanzar la barrera del 5%. Además, las encuestas bailan muchísimo y en los porcentajes en torno al 4%, el 5% o el 6% esas cifras no son objetivas y no tendrían por qué ser en sí mismas razonables. Creo que más bien esto no era necesario para entrar en la Asamblea de Madrid, sino para hacer frente a la ultraderecha. Declaraciones como las de Isabel Díaz Ayuso diciendo que si te llaman fascista es que estás en el lado bueno de la historia demuestran que tenemos un problema enorme y que Pablo ha entendido que había que dar esa batalla.

Lo ha dicho la propia Díaz Ayuso, "comunismo o libertad"…

Esta señora, al final, juega con estas dicotomías arrogándose a sí misma los principios de libertad cuando lo que yo creo que ella hace es una política de ultraderecha en toda regla que le está poniendo la cama a Vox para que pueda ser la primera vez que gobierna en una comunidad autónoma. A nosotros nos han llamado ya tantas cosas… Creo que hoy lo que nos tendrían que decir es valientes.

Usted fue elegida en primarias para ser candidata. No ha ocurrido así con Pablo Iglesias…

Pero él ha dicho que si los militantes de Podemos quieren, él será el candidato. Ha dejado claro que, al final, la palabra la tiene la militancia. Lo que pasa es que dudo mucho de que haya alguien que esté en contra de que Pablo sea el candidato por Madrid.

¿Y cómo hablarán los militantes? La campaña empieza en un mes...

Entiendo que se seguirán las fórmulas habituales del partido, que consisten en hacer una votación de las candidaturas y las listas como se ha hecho hasta ahora. Pero esto ya es hablar por hablar. No tenemos todavía la información, solamente la noticia de que Pablo está dispuesto a hacer ese sacrificio personal enorme para defender la democracia. Creo que, como miembros de Podemos, tenemos que darle las gracias.

¿De qué manera puede afectar todo esto a la coalición de Gobierno con Sánchez?

A priori, no tendría que afectar para nada. Pablo ha expresado su vocación de que asuma el ministerio Ione Belarra, una persona que para mí ha demostrado en estos dos años su trabajo incansable y su dedicación absoluta dentro de Derechos Sociales. También ha anunciado su vocación que de asumiera la vicepresidencia segunda Yolanda Díaz, la cual creo que también ha demostrado ser una excelente ministra de Trabajo y haber estado a la altura de las circunstancias en un año muy difícil.

¿Y si no suma la izquierda en Madrid? Iglesias podría quedar relegado a un segundo plano…

Eso es adelantar muchos acontecimientos. Creo que esta apuesta que ha hecho Pablo recoloca el tablero político totalmente y vuelve a centrar el debate en que tenemos que ganar Madrid, porque ganar Madrid es ganar España, y es ganar los principios democráticos. No podemos dejar que entre esta política de ultraderecha y ocupe las instituciones cuestionando principios básicos como la igualdad, el feminismo, el ecologismo o los servicios públicos.

¿Qué cree que opinarán los ciudadanos con tanto vaivén político? ¿Tiene sentido en plena pandemia?

Lo que no tenía sentido es todo lo que desencadenó este juego que hizo el PSOE con Cs en Murcia. El único paso responsable en todas estas semanas ha sido el de Pablo, que deja un Gobierno en coalición con unos presupuestos aprobados, con un Ingreso Mínimo Vital ratificado y con una pandemia en una situación en la que, ya por suerte, parece que vemos la luz. Los que han desencadenado este efecto mariposa han sido otros.

¿Teme por la estabilidad del cuatripartito en Aragón?

En Aragón hemos demostrado responsabilidad; que hacemos política útil para los aragoneses y que gobernamos para que no lo hiciera la ultraderecha, para que no pasara lo que ha ocurrido en Madrid. Lo que se está viendo esta semana ratifica que somos un Gobierno responsable y no creo que tenga ningún efecto en Aragón.