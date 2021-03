Aragón tiene una tasa covid de 65 casos por 100.000 habitantes, la más baja en ocho meses

La presión asistencial por covid-19 en Aragón sigue bajando. Así lo demuestra la incidencia acumulada a siete días: 65,6 casos por cada 100.000 habitantes. Con la información aportada a través de la aplicación Datacovid se observa que habría que retroceder hasta el 15 de julio, justo al inicio de la segunda oleada de la pandemia, para encontrar un dato más bajo. Ese día, la incidencia acumulada a una semana era de 62,8 contagios cada 100.000 habitantes.

La buena evolución de la curva epidemiológica en Aragón se evidencia también en la ocupación de las ucis con pacientes con coronavirus, que se sitúa al nivel de hace dos meses. El portal de Transparencia de Aragón informó ayer de que en estos momentos hay 56 enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Una cifra similar se registró el 16 de enero, justo al inicio de la cuarta oleada. A partir de ese día, sin embargo, comenzó a subir la ocupación de las camas por covid hasta llegar a las 94 el 1 de febrero.

La situación también mejora en las plantas de hospitalización, donde hay 220 pacientes ingresados por coronavirus. El pico en este brote se alcanzó el 24 de enero, con 704 enfermos en planta (además de 80 en las ucis). Desde entonces, el nivel de ocupación ha ido descendiendo de forma lenta pero progresiva. Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, actualizados el pasado viernes, reflejan que la ocupación de camas uci en hospitalización convencional ronda el 6,8%, mientras que en unidades de cuidados intensivos está en el 25%. La Comunidad rozaría así el nivel de riesgo alto (por debajo de este porcentaje de ocupación), tras haber encadenado durante ocho semanas seguidas el umbral del riesgo extremo durante este año. Está todavía cuatro puntos por encima de la media nacional que se sitúa en el 21,64%. Este era uno de los indicadores que más preocupaban a las autoridades sanitarias a la hora de relajar medida, para no comprometer la capacidad del sistema de salud en caso de que se produjera una nueva oleada, la quinta ya en la Comunidad.

La situación actual de los hospitales por la pandemia, sin embargo, no se puede dar por normalizada, como recuerdan los profesionales sanitarios. Desde el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, destacaron que todavía hay "mucha incertidumbre" ante lo que pueda ocurrir en Semana Santa. El doctor Joaquín Costán, director médico de este centro, señaló que la pandemia "está decreciendo" aunque "sigue habiendo un goteo de ingresos", de entre siete y diez al día. Una opinión que compartieron también desde el servicio de Medicina Interna del Miguel Servet, donde subrayaron que reciben a diario a unos 10 o 12 pacientes nuevos, un número similar a las altas que se dan. Para José Miguel García Bruñén, internista, esta crisis "aún no está resuelta" y "hasta que no haya una vacunación masiva habrá siempre un remanente en la planta".

Los contagios también siguen a la baja. En Aragón se notificaron ayer 104 nuevos casos en el último día, 22 menos que el viernes. Son los positivos correspondientes a los resultados de 1.626 pruebas diagnósticas, que arrojan una positividad del 6,4%. De los casos declarados en la Comunidad, 87 corresponden a la provincia de Zaragoza; siete, a Teruel; y seis, a Huesca. A estos se suman cuatro contagios en los que no fue posible identificar la procedencia. Durante las últimas 24 horas se dieron 101 altas epidemiológicas. Por zonas de salud, la que más positivos confirmó fue Romareda-Seminario, con siete, seguida de Alagón, Delicias Sur, Independencia, La Almunia de Doña Godina y Torre Ramona, cada una con cinco. Aragón ha administrado ya 182.753 vacunas contra la covid-19, el 89,39% de las recibidas hasta el momento. 59.791 corresponden a segundas dosis.