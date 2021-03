Desplome del número de separaciones y divorcios durante la pandemia

Las disoluciones matrimoniales cayeron en 2020 por sexto año consecutivo, si bien, en el año de la pandemia de coronavirus, la disminución en las demandas de separaciones y divorcios fue mucho más acusada que en años anteriores al descendieron respecto a 2019 un 13,3 % hasta las 95.060, un descenso que en Aragón superó el 20 %, hasta las 2.245.

A nivel nacional se registraron descensos tanto en los divorcios de mutuo acuerdo (54.960, un 11,4 % menos que en 2019) como en los no consensuados (36.0909 una caída anual del 15,7 %), según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y aún más descendieron las separaciones contenciosas, un 18,3 % (1.235), y las consensuadas, un 16 % (2.697). Asimismo, e 2020 se presentaron 78 demandas de nulidad frente a las 100 presentadas en 2019.

En Aragón descendieron un 25,6 % (691) los divorcios no consensuados y un 24 % (1.463) los consensuados, mientras que las separaciones sin acuerdo cayeron un 33,3 % (16), y un 18,5 % (75) las acordadas.

La media nacional de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue de 20, una media que superan Canarias (23,6), Comunidad Valenciana (23,5), Baleares (22,4), Murcia (22,4), Andalucía (21,4), Cataluña (20,6), Cantabria (20,4) y Asturias (20,2).

Las regiones donde menos parejas se disuelven son Aragón y Castilla y León (16,4 por cada 10.000 habitantes), País Vasco (16,8) y Extremadura (16,9).

También disminuyeron los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio: un 6,9% las demandas en casos de consenso hasta las 11.329 y las no consensuadas, un 14% hasta las 30.070.

Las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas subieron un 7,7% hasta las 21.236, mientras que las no acordadas bajaron un 11,2 %, hasta las 25.184.

Datos del cuarto trimestre

El CGPJ también ha detallado los datos relativos a las disoluciones matrimoniales que se produjeron en el último trimestre del 2020, que cayó un 2,7 % respecto al mismo trimestre de 2019.

Entre septiembre y diciembre del pasado año las demandas presentadas cayeron en todas sus modalidades, excepto las de divorcio de mutuo acuerdo, que subieron un 1,8 % hasta las 16.883. Los divorcios sin acuerdo bajaron un 8,8 % hasta las 10.727 demandas.

Las demandas de separación consensuadas descendieron un 1,9 % hasta las 808 y las que se produjeron sin acuerdo, un 9,1 % hasta las 361. Las demandas de nulidad fueron 22 en total, una cifra un 26,7 % inferior que la del último trimestre de 2019.

Lo que sí subió en los últimos cuatro meses del año pasado fueron los procedimientos consensuados de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio: un 8,7 % hasta las 3.612. Las demandas no consensuadas bajaron un 3,6 % hasta las 8.960. Las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas también crecieron un 32 % hasta las 6.995, mientras que las no acordadas bajaron un 3 %, hasta las 7.530.