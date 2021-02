Los sanitarios aragoneses reclaman que se aplique el aumento salarial

Los profesionales sanitarios reclaman al Gobierno de Aragón que aplique el aumento salarial del 0,9% fijado para los empleados públicos en 2021. "Nosotros estamos en pie de guerra. Ya nos hemos reunido con el Salud para pedirlo, pero debe autorizarlo Hacienda. Somos unas de las pocas comunidades autónomas que no lo han pagado", lamentó Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC. OO. Recordó además, que esta medida afecta a casi 28.000 trabajadores del Salud.

Como ella, Evangelino Navarro, presidente del sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), criticó este "nuevo ataque" a los empleados públicos, que "están dando un servicio" y "no están percibiendo ni la subida salarial que les corresponde". "Ya es hora de que la DGA cumpla con los trabajadores de la Administración, de toda en general, y de los sanitarios sobre todo. Que cumpla lo que tiene que cumplir", exigió Elena Lahoz, secretaria del sector de Sanidad de UGT.

Por su parte, Merche Ortín, secretaria general autonómica de Cemsatse, reconoció que tras dos meses de año, todavía no les han convocado para trasladarles este aumento: "Nosotros entendemos que debe aplicarse en Aragón este incremento". La representante de FTPS, sindicato que agrupa a SAE y TCAE, María Jesús Domenecq, incidió además en que "no se contempla de la misma manera las categorías sanitarias y no sanitarias". "Sabemos que va a haber una subida de guardias en los médicos y en las otras categorías parece que se nos va a dar una pequeña calderilla, no estamos nada de acuerdo", puntualizó. Además, recordó que tienen un complemento de carrera profesional congelado desde 2011. "La subida salarial es una pequeña parte de las críticas que podríamos hacer hacia la Administración", recalcó.

El Justicia pide ser "solidarios"

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado se mostró este martes partidario de la congelación salarial en una entrevista concedida a Aragón Radio, en la que consideró que los empleados públicos que, como él, tienen un salario asegurado, tienen que ser "más generosos": "Creo que tiene que haber más solidaridad entre todos nosotros, entre lo público y lo privado".

"En estos momentos el que lo está pasando realmente mal es el autónomo, el sector hostelero, de la restauración... Creo que habría que ser bastante más generoso con el dinero público y no ser tan egoístas desde el ámbito de la función pública, que es en la que yo estoy", puntualizó Dolado.