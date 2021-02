La covid frena la gripe en Aragón: ninguna urgencia frente a las 616 de la misma semana de 2020

Mientras Aragón sigue luchando contra la cuarta ola de la pandemia del coronavirus, otras enfermedades presentes en esta época del año prácticamente han desaparecido. Es el caso de la gripe, que ha pasado de superar los 284 casos por 100.000 habitantes en la sexta semana de 2020 a solo 0,7 en el mismo periodo de 2021, según los datos del último Boletín Epidemológico. Una baja incidencia que se refleja también en una menor asistencia médica: de 616 urgencias por esta infección (un 5% del total de las atenciones, con 82 ingresos) se ha pasado a no tener ninguna en los hospitales públicos entre el 8 y el 14 de febrero.

Cerca de 331.000 aragoneses se han vacunado contra la gripe en una campaña atípica por su coincidencia con la pandemia del coronavirus, lo que representa un 60% más que la temporada anterior. El programa antigripal se inició el 5 de octubre en residencias y personal sanitario y diez días después se amplió al resto de población de riesgo. A mitad de diciembre, se ofertó a los mayores de 14 años. Para evitar la posible coinfección con el virus de la covid, el Departamento de Sanidad hizo un llamamiento a los grupos de riesgo para que se vacunaran. Este programa finalizó el 18 de diciembre, aunque hasta este mes había dosis disponibles.

Las medidas adoptadas para evitar la transmisión de la covid-19, como el uso generalizado de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia social, han contribuido a frenar la transmisión. El objetivo de conseguir coberturas superiores al 75% en mayores de 65 años se ha alcanzado -para más de 80 años- en todos los sectores sanitarios, salvo en Zaragoza II, según recoge el Boletín Epidemiológico de Aragón referente a la semana 6, del 8 al 14 de febrero. "La mejora de las coberturas de vacunación respecto a la temporada anterior ha sido notable en todos los sectores y grupos de edad", se indica. Respecto a los trabajadores sanitarios del sistema público en la Comunidad, hasta mediados de diciembre de 2020 se habían vacunado 14.754, un 79% más que la campaña pasada, superándose por primera vez en la historia el 55% de sanitarios aragoneses inmunizados frente a este virus.

La pandemia de la covid se desató coincidiendo con el final de la incidencia de la gripe que se da todos los años en el periodo invernal. El hecho de que ambas enfermedades presenten cuadros similares podría haber hecho que se diagnosticaran como gripe casos de covid durante los primeros días cuando, además, no se realizaban tantas pruebas diagnósticas. Para Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Española de Atención Primaria en Aragón, el coronavirus podría haber circulado antes de que se detectaran los primeros positivos, pero no hay evidencia científica. Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), añade que "algunos casos se pudieron confundir fácilmente de diciembre a febrero". En su opinión, que ahora no haya incidencia de gripe es "porque el mecanismo de contagio gripe y covid es similar, por no decir idéntico. La covid es más contagiosa, pero si te proteges contra este virus, también te proteges contra la gripe".