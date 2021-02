El 5% de la población aragonesa ya ha sido vacunada contra la covid, pero el proceso se ralentiza para los mayores de 80 años

Tras casi dos meses de vacunación contra la covid-19, el 5,1% de los aragoneses ya han recibido, al menos, la primera dosis y alrededor del 3,36% estarían inmunizados. Sin embargo, la vacunación no avanza tan rápido como se desearía entre los mayores de 80 años, ya que, según especifican diferentes profesionales de Atención Primaria, las dosis llegan con "cuentagotas" a los centros de salud. "En el centro en el que trabajo, la semana pasada pudimos vacunar a unos 60 y esta, de momento, serán otros tantos. Solo hemos recibido dosis para un día", detalla Leandro Catalán, presidente de la Federación Aragonesa de Médicos de Atención Primaria (Fasamet).

Hasta ahora, según los datos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, se han inyectado 9.263 a personas con prioridad asociada a vulnerabilidad, entre las que se incluye a grandes dependientes y mayores de 80 años. De las 1.598 vacunas inoculadas en las últimas 24 horas, solo 59 corresponden a este colectivo, aunque la previsión del Departamento de Sanidad es que durante esta semana se inyecte a 7.098 dependientes de grado 3 o mayores de 80 años.

De momento, la sensación en los ambulatorios es que el proceso avanza lentamente. La coordinadora del centro de salud de Ejea de los Caballeros, Raquel Llera, indica que este martes recibieron menos dosis de las previstas, por lo que no han podido empezar la vacunación sistemática de la población de más de 80 años: "Están llegando las vacunas con cuentagotas y así difícilmente podemos planificar".

Este martes, de hecho, recibieron 21 viales de Pfizer (de seis dosis cada uno), que les permitirá seguir con segundas dosis para grandes dependientes, las personas mayores que empezaron a inmunizar con las dosis sobrantes en la primera fase y los nuevos usuarios y trabajadores de residencias. El centro de salud de Ejea tiene un listado de 1.008 personas mayores de 80 años. "Hasta que no tenemos los dosis en las manos no planificamos", señala. La semana pasada pudieron administrar 65. "Todas las vacunas que nos lleguen, las pondremos". El viernes les informaron de que iban a recibir más viales de los que, finalmente, han llegado, lo que significa unas 30 dosis menos.

Por su parte, Catalán confía en que el ritmo aumente tras la aprobación de la vacuna de Janssen de la que, además de poderse conservar en un frigorífico convencional, solo se necesita una dosis.

"El grupo de mayores de 80 años presenta dificultades", reconoció Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC. OO. Aragón, quien detalla que hay algunos que no tienen actualizado su número de teléfono, "por lo que es difícil contactar con ellos para citarlos". Apunta, además, a aquellos que no tienen un médico de Atención Primaria asignado puesto que "vienen de las diferentes mutualidades", como podrían ser los militares o sus viudas. "Es un problema porque no se ha articulado una propuesta para ellos", recalca.

Los hospitales, casi al completo

Mientras tanto, en los hospitales, donde se comenzó a vacunar hace cinco semanas, se prevé acabar antes del lunes con la inoculación de las primeras dosis a todo el personal que trabaja en ellos, "incluidos aquellos que no se encuentran en primera línea", recalca Lizana, quien enfatiza que, en términos generales, la campaña de vacunación "se está coordinando muy bien".

Tras empezar el 27 de diciembre en las residencias de mayores y personas con discapacidad, ya se han alcanzado las 112.450 inyecciones, 67.810 correspondientes a la primera ronda y 44.640 de la segunda. Entre los usuarios de residencias, donde la inmunidad roza el completo, se han administrado 33.640 vacunas, además de otras 23.506 a trabajadores. Al personal de Atención Primaria, al que han suministrado 8.804, se le fue vacunando con las dosis sobrantes y ahora ya casi han completado el segundo ciclo. Otras 30.301 dosis corresponden a Atención Especializada, 6.228 a otros profesionales de ámbito sanitario y 708 a otros grupos de riesgo.