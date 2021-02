Aragón descarta por ahora inyectar una sola dosis de Pfizer

Un estudio realizado entre trabajadores del Centro Médico Sheba en Israel, y publicado en la revista ‘The Lancet’, concluye que la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech es un 85% eficaz, lo que reabre el debate sobre la posibilidad de limitar la segunda inyección, establecida ahora a los 21 días. Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que la forma de vacunar la marca la ficha técnica del fármaco y que, en todo caso, no es una decisión que adopte la comunidad autónoma.

Expertos y profesionales sanitarios aragoneses defienden esta misma idea y aseguran que no hay por el momento suficiente evidencia científica que avale la posibilidad de reducir las dosis necesarias para inmunizar con garantías a la población. En este sentido, Federico Arribas, secretario de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y profesor de Salud Pública en el campus oscense, explica que "la estrategia de vacunación que se sigue en España es administrar las dosis indicadas en la ficha técnica de cada vacuna". Y de momento, indica, "este criterio no se ha modificado". El plan "puede cambiar en función del ‘stock’ de vacunas que se dispongan y de los estudios de efectividad en condiciones reales de aplicación de la vacuna". En su opinión, "si la ficha técnica no se ha modificado es porque no hay suficiente evidencia".

En opinión de Enrique Bernal, investigador y colaborador del Observatorio de Sistemas y Políticas de la OMS en Europa, "los estudios que están saliendo son muy preliminares. También Reino Unido tiene interés porque su estrategia es vacunar a cuantos más mejor de una sola dosis". "Es muy importante -afirma- poner el foco en quién se va a beneficiar realmente de la vacunación. Los estudios nos muestran las ventajas en personas vulnerables en términos de menor gravedad de los síntomas y uso de los servicios". Según apunta, "vacunar a los mayores de 70 antes de finalizar abril o mayo cambiará completamente el panorama. El objetivo primero no es garantizar la inmunidad de rebaño, sino de los vulnerables".

Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza adelantan que se trata de una cuestión que debe ser valorada desde Salud Pública. Para la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, "hay que hacer un estudio en profundidad de cómo se ha realizado el trabajo y sobre cuántos pacientes". "Supongo que en breve será analizado por las autoridades europeas puesto que ya sabemos que la vacunación es en conjunto dentro de la Unión Europea para que se pueda ofrecer también el libre tránsito", añade.

Para el presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria (Fasamet), Leandro Catalán, "hay que mantener las dos dosis, que es lo que marca la ficha técnica y han aprobado las agencias del medicamento". Por su parte, Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc), subraya que si la efectividad baja del 95 al 85%, en caso de aplicar dos dosis o solo una, "no representa mucho en número, pero extrapolado a la población mundial, es una diferencia muy grande". Tal y como destaca, la campaña de vacunación que comenzó hace casi dos meses en Aragón abrirá un nuevo escenario ante la pandemia: "Seguramente tendremos que convivir con olas mucho tiempo, lo que falta por saber es qué intensidades van a tener".