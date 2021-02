¿Por qué podría vacunarse antes al grupo de 45 a 55 años que a los mayores de 65?

La llegada de nuevas dosis condiciona por completo los planes de vacunación de Aragón. El número de viales y las marcas concretas que van llegando determinan tanto el ritmo de la campaña como los grupos a los que se administran las vacunas. De hecho, en las próximas semanas puede darse la paradoja de que se empiece a inocular al grupo de entre 45 y 55 años antes que al grupo de más de 65, a pesar de que la prioridad es vacunar primero a los más mayores.

El motivo es que la vacuna de Astra Zeneca no se puede administrar, al menos de momento, a los mayores de 55. Con los envíos de Moderna paralizados, la de Pfizer se reserva de momento para los mayores de 80 años y otros grupos prioritarios. Con las dosis de esta firma que se tienen actualmente y las que irán llegando en marzo, habrá trabajo para varias semanas, ya que se calcula que habrá que vacunar a unos 85.000 mayores de 80. Aunque el calendario concreto se va cerrando semana a semana, la idea es que en abril se comience con el grupo de 60 a 79.

Para entonces, si el suministro de Astra Zeneca lo permite, se podría haber empezado ya a vacunar a la franja de edad entre 45 y 55. Según los datos del INE, en Aragón hay 208.000 personas en esta franja de edad, aunque algunos de ellos ya se han vacunado por pertenecer a alguno de los colectivos sociosanitarios que se han priorizado hasta ahora.

El hecho de que las dosis de la farmacéutica británica no se puedan aplicar a los mayores de esta edad lo condiciona todo. El Ministerio de Sanidad aprobó esta condición por falta de datos sólidos que garanticen su eficacia en mayores de 55 años. Aragón votó que se pusiera el límite en los 65, como han hecho otros países europeos. No se descarta que esta franja pueda ampliarse si llegan nuevos ensayos clínicos, lo que volvería a cambiar los planes previstos.

Además, hay otro actor que podría provocar un nuevo movimiento de fichas: la vacuna de Johnson & Johnson. La semana pasada pidió su aprobación a la Agencia Europea del Medicamento, y el Gobierno calcula que, si todo va bien, podría estar en España en unos 15 días. Eso cambia nuevamente el tablero, ya que se trataría de una vacuna que se podría conservar en nevera, que se pondría en una sola dosis y que tendría una fabricación a gran escala incluso dentro de España. De hecho, si finalmente se aplica solo una dosis podría llegar a 20 millones de españoles, o hasta a 40 si se duplica el encargo a Jenssen.

En Aragón se espera que esta semana se complete la vacunación tanto en las residencias como en los centros de Atención Primaria. Han quedado unos ‘flecos’ de varios cientos de personas que se podrían cerrar estos días. Faltaría por completar la segunda dosis de la mitad del personal sanitario de los hospitales, así como a las dos terceras partes de los de las clínicas privadas. También se ha comenzado con la vacunación de otros profesionales sanitarios, como odontólogos o higienistas dentales, que atienden a pacientes que tienen que estar sin mascarilla.

Así, los esfuerzos se centrarán a partir de ahora en los grandes dependientes que no viven en residencias y en los mayores de 80 años, con los que ya se empezó la semana pasada. En cuanto a los grandes dependientes, se sigue pendiente de la autorización de Pfizer para poder desplazar las dosis a los domicilios de quienes no pueden trasladarse hasta el centro de salud, cosa que hasta ahora no es posible.

Más información El duro viaje de 250 metros en busca de la vacuna

En marzo se irá incorporando también el personal esencial como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia, los profesores, el personal de instituciones penitenciarias… En principio, estos recibirán la vacuna de Astra Zeneca, por lo que solo se podrá administrar a los que sean menores de 55 años.

A fecha del pasado viernes, en Aragón se han administrado 106.629 dosis de vacunas, de las 114.255 que han llegado (el 93,3%). Se trata del porcentaje más alto del país, ya que en España la media de dosis administradas sobre el total es del 81,1%. A Aragón le siguen Extremadura (86,4%), Melilla (85,6%), Ceuta (85,1%) y Castilla y León (84,9%). Las más retrasadas son el País Vasco (69,4%), Madrid (77%) y Cataluña (79%).

Pese a este alto porcentaje de dosis puestas, las limitaciones del suministro hacen que la inmunización total mediante las dos dosis haya alcanzado de momento a 42.429 aragoneses, lo que solo supone el 3,19% de la población de la Comunidad.