Lambán anuncia que padece cáncer de colon y que seguirá al frente del Gobierno de Aragón durante su tratamiento

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación, 24 horas después de recibir el alta hospitalaria del Hospital Miguel Servet, donde permanecía ingresado desde el pasado 10 de febrero para informar a todos los aragoneses de que padece cáncer de colon y que comenzará su tratamiento la próxima semana.

Lambán ha precisado que, una vez conocida la "hoja de ruta" del tratamiento que le van a administrar, que supondrá "la alteración" de su agenda pública en algunos momentos, está dispuesto a seguir asumiendo sus funciones, "incluso en una etapa tan complicada, o quizá precisamente por eso", ha dicho.

NOTICIAS RELACIONADAS Qué es el cáncer de colon y cuáles son sus tratamientos

Javier Lambán no ha querido extenderse en explicaciones pero ha dejado claro que seguirá al frente del Gobierno de Aragón en estos momentos, por eso ha asegurado que: "El Gobierno de Aragón y su presidente a la cabeza va a seguir a pleno rendimiento combatiendo la pandemia y trabajando para la recuperación social y económica de la comunidad".

El presidente aragonés ha explicado que una noticia de esta naturaleza provoca un "fuerte quebranto personal" y ha indicado que ha tratado de afrontarlo "con la máxima serenidad". En su breve comparecencia ha asegurado que le tranquiliza el saber, la competencia y "el buen hacer de los profesionales de la sanidad pública".

Además ha informado de que su intención es afrontar el tratamiento de la enfermedad continuando con su actividad ordinaria: "Mantengo mi compromiso con los aragoneses ante cualquier circunstancia adversa, que es lo que prometí ante la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón en agosto de 2019, cuando tomó posesión como presidente en su segundo mandato.", ha dicho.

NOTICIAS RELACIONADAS Larga lista de mensajes de apoyo de todo color político a Lambán tras conocerse que sufre cáncer de colon

El presidente ha querido remarcar que no pretende realizar heroicidad sino que lo hace, como otras muchas personas, "por su familia, su trabajo, por que consideran que es su obligación o por su sentido del deber" y ha añadido: "Voy a seguir esforzándome al máximo para no defraudar la confianza de los aragoneses".

En esta situación, le reconforta el apoyo de su familia y le tranquiliza saber de la "competencia y buen hacer" de los profesionales de la sanidad, en cuyas manos se pone, ha dicho, de manera "absolutamente confiada". "Sé que cuento con el respeto de todos ustedes y se lo agradezco y quiero que sepan que cuentan con mi respeto", ha dicho.

"Hay asuntos de los que me gustaría mucho hablar, pero mezclarlos con mi cáncer de colon no me parece oportuno en este momento", ha concluido.

El presidente de Aragón ya fue ingresado el pasado octubre por una prostatitis de origen infeccioso y posteriormente fue ingresado otra vez el 10 de febrero y tras recibir los resultados fue dado de alta este domingo y se desplazó a Ejea de los Caballeros donde reside según él mismo confirmó a través de su cuenta de Twitter. "Recibida el alta, vuelvo a mi pueblo, #EjeaDeLosCaballeros, donde estoy empadronado y pernocto todos los días y del que, a muchísima honra, soy Hijo Predilecto. A l@s médic@s, enfermer@s y personal del #HospitalMiguelServet que me han cuidado los llevaré siempre en el corazón", escribía en la red social.

Por su parte, el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, sigue ingresado en planta en un centro hospitalario de Zaragoza tras ser intervenido quirúrgicamente y evoluciona bien, según han indicado fuentes del Partido Aragonés.