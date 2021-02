La DGA todavía no ha pedido la cesión del pabellón de España y suprime la partida para obras

Quince meses después de que se acordara su cesión en una comisión bilateral Aragón-Estado,el Ejecutivo autonómico no solo no ha solicitado la transmisión del pabellón de España para uno de sus proyectos estrella, el campus digital de Formación Profesional, sino que ha suprimido la partida presupuestaria para su acondicionamiento. Es más, el consejero de Educación, Felipe Faci, llegó a anunciar en las Cortes que se licitarían las obras a lo largo de 2020 con los 200.000 euros incluidos en las cuentas, pero la realidad es que en el programa económico de este año ya no se ha reservado dinero para dicha actuación.

El cuatripartito llegó a anunciar en octubre de 2019 que ese mismo mes iba a solicitar la cesión del Pabellón de España con el objetivo de acondicionarlo como centro educativo, para lo que pretendía contar con fondos europeos. Sin embargo, fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno aseguraron a este diario que el Ejecutivo autonómico no ha registrado "ninguna solicitud de cesión al Gobierno de España".

Más información Las obras del Pabellón Puente entran en la recta final con el objetivo de reabrir a finales de año

Es más, indicaron que la única solicitud cursada se remonta al pasado 9 de enero de 2020, en la que la secretaría general técnica de Educación pidió formalmente "información sobre el estado del edificio y su viabilidad económica". El objetivo era conocer de forma detallada la situación de las instalaciones, las actuaciones de mantenimiento necesarias "y las cláusulas que deberían tenerse en cuenta".

Ocho días después se le respondió que el edificio genera unos ingresos anuales de 13.700 euros gracias a las placas solares fotovoltaicas que tienen en la cubierta y tiene unos gastos fijos, fundamentalmente por la comunidad de propietarios del recinto de Ranillas, que se elevan a 39.400 euros.

Pabellón de España de la Expo. Francisco Jiménez

Mientras tanto, desde el Gobierno de Aragón se limitaron a manifestar que aún se está negociando con el Estado pese a existir un acuerdo de cesión desde finales de 2019. "Aún no se ha concretado y no podemos avanzar más", añadieron.

Fuentes de la Consejería de Educación indicaron que se está trabajando en la propuesta del campus digital y que su pretensión es presentar el proyecto "cuando esté más cerrado". De este modo, se incumplirá el anuncio del consejero de Educación, que en el verano de 2019, aseguró en una entrevista a este diario que quería que el campus digital estuviera operativo en dos años. "Se ha elaborado ya el proyecto del campus tecnológico y digital y estamos iniciando la tramitación para la cesión del edificio por el Gobierno», declaró entonces.

De lo que no dan ahora explicaciones es de la financiación para acometer las obras del pabellón de España, el pilar de esta iniciativa. En los presupuestos de 2020 se recogía expresamente que era "importante destacar el inicio de las actuaciones necesarias para la instalación del campus digital", para lo que se incluyó una partida de 200.000 euros en el anexo de inversiones reales, dentro del programa 4211, el de los servicios generales de Educación, Cultura y Deporte. Ni un euro se llegó a utilizar.

Más información La reapertura del Pabellón Puente como sede del Mobility City se retrasa al verano de 2021

Un proyecto sin fecha

Sin embargo, en las cuentas de este año han desaparecido dichos fondos para licitar los trabajos de adaptación del pabellón de España para los nuevos usos previstos. Por tanto, si la DGA desbloquea en algún momento uno de sus proyectos estrella siempre podrá recurrir a una modificación presupuestaria y, en el caso de este año, tirar del colchón de los fondos europeos para la reconstrucción. A esta última solución ya ha anunciado que acudirá para financiar obras en colegios.

Las citadas fuentes de la Consejería de Educación argumentaron que el campus digital es "mucho más que el pabellón de España", dado que se está avanzando en la cualificación y formación del profesorado. "El campus no es solo el edificio, sino una concepción más amplia", aseveraron.

En esta línea, aludieron a los dos primeros másteres para especialización para titulados de Formación Profesional de grado superior del Campus Digital A.0, que se han empezado a impartir en el centro Los Enlaces de Zaragoza y que fue a visitar el consejero Faci el pasado jueves. De hecho, ya se habilitaron 450.000 euros el año pasado para formación de profesorado en transformación digital e implantación de nuevos ciclos en nuevas tecnologías.