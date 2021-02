Lambán asegura que la cepa británica no le preocupa "en demasía" y descarta endurecer las restricciones

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este jueves que al Departamento de Sanidad "no le preocupa en demasía" la irrupción de la cepa británica en Aragón, de la que ya se han confirmado 15 casos. El líder autonómico ha subrayado que en la Comunidad representa un 3% de los positivos, mientras que a nivel nacional alcanza alrededor del 13%. "Todos los indicadores están evolucionando de manera bastante favorable. Lo digo, como siempre, con toda clase de precaución, ya que otras veces hemos pensado que se aproximaba el fin y los hechos nos han desmentido", ha subrayado, al tiempo que ha anunciado el desconfinamiento de Tarazona.

Esta decisión, ha afirmado, no es arbitraria, sino que responde a la buena evolución de la localidad. Utebo, otro de los municipios confinados, también estaría a punto de salir del cierre perimetral. "En Zaragoza y Ejea, la situación es progresivamente buena. Peor están las cosas en Alcañiz y en Teruel, aunque los datos también están descendiendo claramente", ha incidido.

Por todos estos motivos, ha asegurado que "no entra dentro de los cálculos del Departamento de Sanidad endurecer las medidas". "Hablar de más restricciones no procede en absoluto", ha aseverado. Preguntado por el cierre de la actividad no esencial a las 18.00 los fines de semana, Lambán ha explicado que "todas las decisiones se toman con mucha responsabilidad y sensatez", y basadas siempre "en la ciencia y el saber". "Podremos equivocarnos o acertar, pero jamás se actúa por razones políticas o económicas", ha dicho.

Si las cifras evolucionan bien, "lo lógico", ha avanzado Lambán, será que este otro tipo de restricciones se levanten progresivamente. "Está siempre supeditado a proteger la salud y la vida de los aragoneses", ha comentado. De hecho, no ha descartado que puedan abrir las estaciones de esquí, si bien para que resultasen rentables no solo tendrían que desconfinarse las tres provincias y la Comunidad en su conjunto, sino el resto de regiones, ya que sin valencianos, vascos, navarros o madrileños, abrir las pistas no sería rentable.

En cuanto a las críticas al 'Plan Remonta', ha defendido que se trata de un paso "muy importante" y que "no se ha adoptado ninguna iniciativa similar en ningún otro punto de España". "Sabemos que no soluciona el problema, pero hay otras vertientes que acometer teniendo en cuenta que este mismo problema se está produciendo en otros muchos puntos de Aragón", ha precisado el presidente autonómico antes de anunciar que la DGA prepara "un plan potente con dotaciones económicas importantes" que se pactará con los representantes del sector y abarcará toda la Comunidad.