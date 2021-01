Las PCR que se usan en Aragón no permiten detectar la variante británica del coronavirus

Las pruebas PCR que se usan en Aragón no permiten detectar la presencia de la variante británica en la Comunidad. A día de hoy oficialmente no hay casos de esta nueva cepa en la Comunidad, pero hay que tener en cuenta que solo se han analizado cuatro de las cientos de pruebas positivas que salen a diario. Los expertos advierten de que es posible que esta variante -más contagiosa y, por tanto, más peligrosa- en realidad sí haya entrado, como ocurre en buena parte de España y Europa, pero que de momento no se haya detectado.

Para confirmar la variante a la que pertenece el virus hay que hacer una secuenciación genética, algo que ralentiza mucho el proceso. Hasta ahora, cuando una Comunidad detectaba un caso sospechoso de pertenecer a una nueva cepa, enviaba los análisis al Instituto Carlos III de Madrid. La tardanza de varios días y hasta semanas en los resultados resta eficacia al proceso, y más teniendo en cuenta la velocidad de expansión de esta variante, en torno a un 50% superior a las presentes hasta ahora en España.

Sin embargo, las PCR de la marca Thermo Fisher permiten intuir la presencia de la cepa en las muestras positivas. Esta marca analiza tres regiones del virus, pero en el caso de la variante británica una de ellas es indetectable para la PCR. Así, en una misma prueba dos regiones del virus dan positivo y otra, negativo. Aunque el resultado debe ser confirmado mediante la secuenciación genética, este hecho se está considerando como un indicio fiable de la presencia de esta nueva variante.

Sin embargo, los hospitales y centros de salud aragoneses no utilizan esta marca de PCR. Cuando el Gobierno de Aragón firmó los contratos con las marcas suministradoras, no se conocía que las de Thermo Fisher podrían ser útiles para detectar la variante británica. Así, la Comunidad tendrá que recurrir a los análisis de la secuenciación genética, y ya trabaja con el Ministerio de Sanidad para tratar de agilizar los procesos y para hacer un muestreo semanal de varias decenas de análisis que, al menos, permitan estimar la implantación de esta nueva variante.

Con este objetivo, el Ministerio ha elaborado un protocolo para introducir la secuenciación genómica en la vigilancia de la pandemia. En este documento, considera estas mutaciones como “un problema de salud pública de primer orden”. Aunque aún no está muy claro si pueden resultar más dañinas, sí son más contagiosas -también entre los niños-, con las repercusiones que esto puede tener en la salud de la población, en los centros hospitalarios y en las medidas de control de la pandemia que van adoptando los gobiernos en función de su evolución.

Según este protocolo ministerial, las Comunidades deben encargar a un laboratorio el análisis genómico de entre el 1% y el 2% de los casos diagnosticados semanalmente. Aragón deberá analizar por tanto entre 50 y 100 casos, aproximadamente. Con ello se pretende tener una estimación de la implantación de la esta nueva variante, que desde el propio Ministerio ya consideran que será dominante en toda España dentro de unas semanas.

En los hospitales que sí que emplean la marca Thermo Fisher se está detectando la variante británica, y lo hacen con unos crecimientos muy rápidos. En Cantabria, por ejemplo, uno de cada cuatro positivos pertenecen a este cepa, cuando en la última semana de 2020 solo reunía al 1% de las muestras analizadas. En algunos centros de salud de Madrid la evolución ha sido similar, mientras que en Asturias se estima que la mitad de las muestras pueden pertenecer a la variante británica.

Los expertos advierten de que si esta variante repite el patrón que ha tenido en otras países, podría provocar una nueva ola de contagios poco después de que España haya llegado al pico de la tercera ola, la cuarta en el caso de Aragón.