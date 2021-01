El 88,5% de los directivos aragoneses ve "insatisfactoria" la gestión de la pandemia

Un altísimo porcentaje de los directivos de Aragón, el 88,5% de los consultados por ADEA, opina que la gestión de la crisis sanitaria no se está haciendo bien y hasta el 94,2% considera también "insatisfactorias" las medidas que se están adoptando para paliar la crisis económica aparejada a la pandemia. Es la principal conclusión del Indicador de Opinión del segundo semestre de 2020 y las expectativas para la primera mitad de este año realizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón que fue presentada ayer por el presidente de ADEA, Salvador Arenere, y presidente de ADEA, Salvador Arenere, y el secretario general, José Guillén.

A este barómetro, en el que normalmente ADEA preguntaba a los empresarios por la evolución de la financiación, las ventas, el empleo y la exportación, ha introducido dos nuevas preguntas más una sobre la gestión de la pandemia y otra sobre la recuperación de la economía y la respuesta mayoritaria por parte de los directivos es que "no se está haciendo bien" y que por tanto salir de esta difícil situación se alargará en el tiempo. Así lo ve el 63,4% de los directivos en el caso de la crisis económica y el 57,9% en el caso de la sanitaria. "Si no gestionamos adecuadamente la crisis sanitaria, la recuperación económica no podrá llegar este año. No podemos ser optimistas viendo este ritmo de vacunación y la mutación que está teniendo el virus. Si hay modelos de éxito, como el de Israel, copiémoslo", pidió, reconociendo que siempre hasta ahora habían tratado de trasladar optimismo, pero ahora ADEA no puede ser sino "realista" ya que las decisiones que se están tomando no son las adecuadas, ha constatado el máximo responsable de esta asociación.

Otros datos en los que ha puesto el acento Arenere, siguiendo los resultados del barómetro, es el empeoramiento en las expectativas para el primer semestre de este año en todas las variables. Según el Indicador de opinión, el 42,2% de los directivos piensa que va a ir peor la posibilidad de obtener financiación mientras que el 38,2% cree que el empleo y la evolución de las plantillas también irá a peor. La opinión sobre las ventas es la misma.

Empeorarán en la primera mitad de este año, según dice el 70,6% de los directivos y tampoco se salva la exportación ya que el 36% de los consultados piensa también que se va a reducir en estos seis primeros seis meses del año. En general, según este Indicador de opinión realizado a 225 directivos, evidencia que solo el 2,1% de los mismos piensa que la economía puede mejorar frente al 36,84% que piensa que empeorará y el 42,1% que ve que seguirá igual que está.

"Crisis sanitaria y económica van totalmente ligadas y hasta que no se resuelva el ritmo de vacunación y la inmunidad colectiva" no se podrá hablar de recuperación, ha indicado Arenere lamentando que España sea el segundo país de Europa y el cuarto del mundo con mayor número de contagios. "La falta de decisiones políticas valientes en Navidad ha significado que por no sacrificar tres semanas, suframos un retraso de tres o cuatro meses en la contención del virus y quién nos asegura que no habrá más mutaciones", ha criticado el presidente de ADEA. "Desde agosto Aragón no ha tenido un buen comportamiento en la gestión de la pandemia llegando a representar hasta el 50% de los contagios cuando somos un 3% de la población de España. Habría que profundizar más en medidas imaginativas y menos en prohibiciones. Y no criminalizar a ciertos sectores económicos", ha pedido.

En la cuestión de la financiación, ADEA ha advertido que se va a poner más difícil porque la mora de los bancos que era del 4,5% va a escalar hasta el 10% en los próximos meses y las entidades financieras van a ser "más exigentes para dar créditos". En este sentido, Arenere ha pedido "salvar a las empresas que sean viables" y ha recordado que "sin gestionar adecuadamente la crisis sanitaria, no habrá recuperación".

Las grandes empresas, ha reflexionado, "están aguantando bien", pero "no hay que olvidar que "España es un país de pymes y autónomos y que el turismo y los servicios están teniendo una gran afección. Sin embargo, son los que más crean empleo, por lo tanto, lo vamos a pasar muy mal si no salvamos a las empresas", ha insistido, al tiempo que se ha alegrado de que el presidente del Gobierno por fin hable del drama del paro juvenil que respresenta el 41%. "Con eso abrimos nuestra convención el 15 de diciembre y algo habrá que hacer", ha instado a las instituciones.

Arenere se ha referido también a la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. "La prohibición de despedir que implica entraña un gran peligro de concursos de acreedores y cierres definitivos. Porque por mucho ERTE que aplique si al final le caen las ventas a una empresa el 50% o 60% no va a poder salvarse". Y ha vuelto a exigir al Gobierno que "trate de salvar a las empresas para que no vuelvan a desaparecer otras 500.000 como en la crisis anterior".

Por último, Arenere ha hecho un llamamiento a mejorar la eficiencia en la gestión de la crisis sanitaria y a reclutar a los mejores profesionales. "Nos jugamos mucho", ha advertido, a la vez que ha pedido acortar plazos y procesos para facilitar las inversiones. Por último, ha insistido en la necesidad de apoyar con ayudas directas a sectores estratégicos como la hostelería y turismo, que se van a quedar fuera de los fondos europeos que "son la gran esperanza". Ahí, ha dicho, no cabe si no que actúen los gobiernos nacional, autonómico y local para sostenerlos.