Albert Triola: "Creemos en la diversidad como motor que genera innovación"

Ha hablado en Zaragoza, en la convención de directivos de ADEA, de gestión del talento. La tasa de paro juvenil se ha disparado. ¿Cree que en España solo hay trabajo para los que tienen talento?

Yo creo que hay trabajo para mucha gente y lo importante es que hay que fomentar la curiosidad para hacer cosas, no ir con un estereotipo del tipo de trabajo que hay que hacer porque se ha hecho una carrera concreta. Un profesor en la universidad nos dijo que no trabajaríamos de telecos, lo que nos chocó, pero también nos dijo que nos podía garantizar que en cualquier trabajo que tuviésemos estaríamos preparados para gestionar cosas complejas. El conocimiento no ocupa lugar, es necesario, da igual si es una carrera, un máster o una FP, lo que hay que fomentar es que las personas empiecen a trabajar en lo primero que para ellos sea satisfactorio y que empiecen a moverse sin seguir estereotipos.

Oracle trabaja en ámbitos diferentes, ¿cómo se especializa?

Oracle es una compañía que factura al año 40.000 millones de dólares, tenemos casi 140.000 empleados en todo el mundo y algo muy relevante es que invertimos en I+D más de 6.000 millones de dólares al año con el objetivo de desarrollar toda una infraestructura de bases de datos inteligentes para ayudar a las empresas a poder gestionar sus datos de manera más eficiente utilizando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, ‘machine learning’, etc. Es decir, somos proveedor de referencia para empresas que quieran innovar, que se quieran digitalizar en un entorno seguro, escalable y que puedan dar los servicios que ellos necesitan dar a sus clientes. La compañía tiene una infraestructura dedicada a las aplicaciones de gestión empresarial, desde herramientas de ERP, gestión de clientes, marketing y gestión de recursos humanos.

¿Cuánto les ha afectado la pandemia?

Desde el día 1 se marcó desde EE. UU. que todo el mundo trabaje en casa, en España 1.600 personas. Y seguimos trabajando todos así, no hemos vuelto a la oficina desde marzo.

Eso en su organización interna. ¿Y el negocio?

En la compañía seguimos creciendo. Analizando los resultados, quizás el negocio del ‘cloud’ no nos ha crecido de modo suficiente porque nos faltaba más infraestructura. Ofrecemos servicios ‘cloud’ porque claramente estamos viendo que las empresas están con la necesidad de digitalizarse, de prepararse para lo que pueda venir en el futuro. Hemos visto que no todas las empresas estaban preparadas para trabajar en remoto. Aquí hay mucha cultura de ‘yo quiero ver a mis empleados en la oficina’.

Es el máximo responsable de Oracle en España desde junio. ¿Cómo se asume una responsabilidad como la de dirigir la empresa en España en un momento como este?

Con mucha creatividad. La comunicación con los empleados ha tenido que ser más creativa. La cercanía a los trabajadores en una empresa como esta, con 1.600 personas y un centro de I+D en Barcelona, con la complejidad que todo eso conlleva, es para mi fundamental. Por eso cada semana tengo un desayuno con 10-12 empleados en un entorno relajado en el que se cuentan cómo ven las cosas y cómo podemos mejorar.

Cada uno en su casa, claro.

Sí. Una reunión virtual en la que yo les cuento qué estamos haciendo, al menos para mantener una cierta cercanía, que sepan que la empresa está detrás.

Oracle trabaja mucho en acciones de formación para comunidades diversas.

Somos una compañía comercial que trabaja en un ecosistema como el de las ‘start up’, que son importantes porque aportan la innovación que muchas empresas necesitan de una forma rápida y ágil. En esas comunidades de desarrollo de software nosotros tenemos una infraestructura en el mundo ‘cloud’ de la que muchos se pueden beneficiar con un entorno mucho más ágil y escalable. También nos focalizamos en otros ámbitos como el de los más jóvenes. Vemos que hay un paro juvenil alto, pero también que hay una oportunidad por la necesidad de contar con determinados perfiles en el sector tecnológico que no se están cumpliendo. Lanzamos una iniciativa para ayudar a que las niñas de 14 años a perder el miedo a la tecnología, que jueguen y creen con ella, el objetivo es generarles inquietud para que puedan estudiar carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Si pocas mujeres estudian esas carreras STEM, se pierde un potencial para las empresas.

En Oracle somos fieles creyentes de la diversidad como un motor que genera innovación. Por ejemplo, yo en mi equipo de dirección tengo gente joven, gente muy mayor, de distintas razas, hombres y mujeres, eso me garantiza que en cualquier tema a debatir o cualquier cosa que tenga que ver con innovación pueda tener una visión de 360º.

¿Qué diferencia a Oracle al competir con empresas como Amazon Web Services, que abrirá centros en Aragón?

Oracle es una compañía que basa su crecimiento en la innovación, no solo en expansión. En este momento nos reconocen consultoras tipo Gartner que somos de las compañías que más avanzadas tenemos nuestro desarrollo de aplicativos en el entorno ‘cloud’, es decir, que aportan un valor distinto y diferencial a la empresas.