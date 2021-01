La alta ocupación de ucis por la covid-19 en Aragón obliga a cancelar operaciones y a suspender permisos

La cuarta ola de la pandemia del coronavirus en Aragón se refleja en una presión asistencial cada vez mayor. Una incidencia que llega ya a las ucis, que solo tienen disponible el 36% de camas con respirador. De las 217 plazas totales, hay ocupadas 80 con pacientes covid -25 más en solo diez días- y 57 con enfermos de otras patologías. Unas cifras que comprometen el sistema sanitario y obligan a los hospitales otra vez a cerrar quirófanos para reservar recursos, abrir más camas y anular permisos ante lo que pueda ocurrir los próximos días.

Es el caso del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que tiene 251 enfermos con coronavirus, 22 en la uci. Mantiene once quirófanos abiertos más dos de urgencias además del reservado a covid, de los 24 del bloque quirúrgico. Aumenta toda la programación de cirugía sin ingreso -a los cinco quirófanos de la mañana se suman otros cinco por la tarde- y continúa la actividad autoconcertada de tardes que no requiera ingreso, así como los cinco quirófanos del Materno Infantil. A las cuatro áreas de uci de este hospital se ha sumado una quinta, con nueve plazas, en el área de intermedios, que se reconvirtió en intensivos. Y han aumentado las camas de la Unidad de Reanimación (hay 10 puestos), que ya no cierra los fines de semana.

Para hacer frente a las necesidades asistenciales, el Servet ha suspendido los permisos concedidos para febrero a los enfermeros, que se intentarán devolver «en cuanto se pueda». La medida no afecta al resto de categorías, como técnicos y TCAE. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, su presidenta, Teresa Tolosana, trasladó que «se está llegando al límite», con la preocupación añadida de que la presión «siga aumentando los próximos días».

Por su parte, desde el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza reconocieron que los ingresos aumentan de forma progresiva, aunque esto no afecta hasta la fecha a la programación quirúrgica. No obstante, ha planificado usar si es preciso las 32 camas de la planta 11 como zona precovid, un fin al que se dedica también un ala de Obstetricia.

El 061 Aragón es otro de los radares que permite comprobar la incidencia de esta enfermedad. El domingo recibió 1.228 avisos al teléfono habitual y 437 llamadas al número reservado a covid. Respecto a los traslados a hospitales, solo en Zaragoza capital se registraron 139. Hubo 189 intervenciones en domicilios con el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Zaragoza y 23 con el Vehículo de Intervención Rápida. Previendo mayor presión, el servicio ya había reforzado los recursos.

La uci de Teruel, al límite

La uci del hospital Obispo Polanco de Teruel está al borde de la saturación con seis camas ocupadas de un total de 8. El Salud ha acondicionado otras seis en el área de cirugía mayor ambulatoria, la mitad para pacientes covid. Esta solución ya se aplicó en primavera.

La gerente del sector sanitario de Teruel, Perla Borao, explicó que el personal que atenderá la ampliación de la uci procederá del área quirúrgica por sus conocimientos más asimilables a los intensivistas. Bora alertó del cansancio de los profesionales sanitarios para responder a la presión asistencial, un problema agravado por las bajas que provoca la propia enfermedad en un personal «expuesto» al contagio por su trabajo. Por su parte, en Alcañiz se va acondicionar la cuarta planta del hospital para acoger enfermos covid y no tener que derivarlos a Zaragoza. También hay 14 plazas para enfermos no covid en la residencia de ancianos de las Hermanas de los Desamparados.