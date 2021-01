De los fogones del instituto de Ateca a querer abrir un restaurante en Nueva York

Mi sueño es montar un restaurante de alta gama de cocina en Nueva York". Así de rotundo se muestra Sasha Gimeno, alumno del título de Formación Profesional Básica en Cocina y Restauración del IES Zaurín de Ateca y uno de los 50 seleccionados para hacerse con una de las 10 plazas de la final en el IX Premio Promesas de Alta Cocina de la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu. "Para mí entrar ya es cumplir un logro y parte de ese sueño", reconoce.

A sus 16 años, Gimeno reconoce que para alcanzar ese reto necesita experiencia y "al ver el concurso pensé que me puede servir para adquirirla, ya que es una escuela muy buena y que me puede ayudar". Desde bien pequeño él tiene claro dónde estaba su futuro: "Siempre he querido ser chef", sentencia. "En todas las comidas y reuniones familiares me ponía a cocinar, generalmente los domingos. Y lo tenía muy claro", sostiene antes de ir hacia el instituto.

Allí, ha encontrado el ecosistema perfecto para conocer más de lo que le gusta: "Me han enseñado a profundizar en bastantes aspectos y cada día me motivo más para conocer cosas nuevas que antes no sabía". Ahora, al estar entre los candidatos para entrar en la última fase del concurso, Gimeno confiesa que siente "presión, porque me falta mucho que perfeccionar", pero derrocha ilusión y optimismo para llegar estar entre los finalistas.

"No tengo un único referente en la cocina, tomo un poco de unos y otros para poder desarrollar algo nuevo"

Desde los fogones de su centro educativo le han ido inculcando esa inquietud y él toma enseñanzas de todo lo que ve. "No tengo un único referente en la cocina, tomo un poco de unos y otros para poder desarrollar algo nuevo", subraya. "Creemos que es el alumno con mejor preparación y con más pasión por lo que hace", reconoce Paloma Martín, profesora de técnicas de cocina y pastelería en el IES Zaurín. En este sentido, apunta que Sasha tiene "una curiosidad y una inquietud innatas, con unas ganas de aprender siempre un poco más".

De esta forma Martín ensalza la candidatura de su alumno: "Para el instituto es un orgullo". Y de la misma manera, Daniel Urbina, director del centro de la Fundación Salud y Comunidad donde reside el joven, apunta que "le hemos reforzado y apoyado". "En Ateca ha tenido ya su primera experiencia laboral y en el centro el año pasado participó en la confección de los menús de Navidad y de ocasiones especiales", explica.

En la fase actual del concurso, Martín concreta que ahora tienen que grabar un vídeo de cinco minutos en el que se le vea preparando una receta del concurso. Después será analizado por un jurado profesional y será sometido a votación en la página de Facebook de Le Cordon Bleu. Hasta el 28 de enero tienen tiempo para realizarlo. Sasha tendrá que elaborar una balotina de pechuga de ave, con guarnición de tartaleta de tomate con ‘concassée’ y alcachofas con jugo al estragón y una segunda guarnición libre con productos de temporada y del territorio.

El primer premio del concurso es una beca del 100% para estudiar un diploma en Cocina valorado en más de 23.000 euros.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.