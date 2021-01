La acumulación de nieve hunde el techo de un pabellón de la Feria de Zaragoza

Los Bomberos han acudido esta tarde a las instalaciones de la Feria de Zaragoza por una incidencia la estructura superior de uno de sus pabellones (el número 4), que ha colapsado, al parecer por la acumulación de nieve. El Ayuntamiento de Zaragoza informa de que afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. De hecho, desde que el pasado mes de febrero las instalaciones de la Feria acogieran la última edición de la FIMA Ganadera, apenas ha habido actividad en el recinto.

Han sido numerosos los vecinos de Zaragoza que desde Arcosur o desde la antigua carretera de Madrid han visto y fotografiado el hundimiento de la cubierta de la nave central de Feria, que ha cedido por el peso.

Fuentes de Feria de Zaragoza explican que el suceso ha tenido lugar en torno a las 12.00 o 12.30 de este domingo en el pabellón número 4, el más emblemático e imagen y origen de la de la institución, ubicado al lado de la plaza central.

En torno a mediodía, ha cedido la mitad de la cubierta semiesférica y todo el material se ha desplomado sobre el interior de la nave, que se encontraba vacía. Los peritos evalúan en estos momentos los daños causados, que afectan, además de al techo, a los sistemas de climatización, de comunicaciones o de electricidad del pabellón, de unos 10.000 metros cuadrados.

Al fondo, los desperfectos en el pabellón de la Feria. Heraldo

En el momento del suceso no había nadie en la Feria, ya que además de ser hoy día festivo, los trabajadores de la institución están sumidos en un ERTE de fuerza mayor, a causa de la covid-19, desde el 1 de noviembre y ninguno de ellos trabaja físicamente en ese lugar. En un año normal, en estos momentos se estaría montando alguna de las grandes ferias que tienen lugar en febrero en Feria de Zaragoza. Los Bomberos de Zaragoza han acudido a la Feria al tener conocimiento del colapso.

Este suceso se suma a otras incidencias causadas por la borrasca Filomena a su paso por la capital aragonesa. Entre otros, el desprendimiento de 300 metros lineales del alero del muelle de carga de Mercazaragoza, también, por la acumulación de nieve. No obstante, según fuentes del Ayuntamiento zaragozano, el incidente no ha tenido consecuencias graves y no compromete el servicio del polígono, donde también se están realizando labores de limpieza de nieve para despejar los viales. Mientras tanto, Mercazaragoza y los mayoristas han dispuesto las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de frutas y verduras.