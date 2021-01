Bajo cero y con nieve, así se preparan los zaragozanos: "En una semana hemos vendido casi todos los trineos"

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! La esperada nieve llegará por fin a Zaragoza en las próximas horas y las temperaturas bajo cero ya acompañan a los zaragozanos desde hace unos días. Los que esperan los primeros copos con ansia ya tienen preparado todo el equipamiento para no 'congelarse' y poder disfrutar sin límites de una capa blanca poco habitual en la capital aragonesa.

Leer un libro junto con el calor de la chimenea, tirarse con el trineo por las laderas del Moncayo, viajar dentro de la provincia de Zaragoza o darse un paseo por la ribera del Ebro. Con un sinfín de planes de nieve, la venta de ropa térmica, calzado y material de invierno, leña y cadenas para el coche ha incrementado notablemente la última semana en la Comunidad debido a las previsiones meteorológicas. Filomena no da tregua y los aragoneses ya están preparados.

"Vienen preguntando por las prendas que hay para no pasar frío"

Iván Davila, director de la tienda Barrabés, situada en el centro de la capital aragonesa. HA

Guantes, pantalones y camisetas térmicas, abrigos, zapatos de 'goretex', bragas de cuello de lana de merino y gorros con distintos acabados. El incremento de ventas en la tienda de montaña Barrabés ha sido muy notable esta semana. “A las rebajas se une la ola de frío que se lleva anunciando toda la semana”, sostiene el director de tienda, Iván Davila.

“La gente viene preguntando por el sistema de capas y las opciones que hay para no pasar frio. Nosotros recomendamos llevar una buena capa principal térmica, que va pegada a la piel. En concreto, la lana de merino se vende muy bien porque termoregula, lo que significa que no vas a pasar ni frío ni calor aunque estés entrando y saliendo de sitios”, explica. Además, según Davila, que es un experto en ropa de montaña, no sirve tener un buen abrigo si la primera capa no es de calidad. “Si un cliente viene con un presupuesto ajustado, siempre recomendamos empezar comprando la camiseta térmica”, añade.

Abrigos de doble uso. “Vendemos abrigos de esquí para usarlos en ciudad y después poderlos utilizar para hacer este deporte. Están muy de moda porque son bonitos y hacen un papel doble”, declara. Los guantes para usar móviles táctiles, las bragas de cuellos y los gorros de pompón, también son productos muy demandados para esta ola de frío.

En cuanto a zapatos, los más demandados son los de 'goretex' de caña media. “Te permite ir al monte y usarlo en ciudad. Tenemos el Pirineo cerca y hay muchos clientes que les gusta vestir de montaña en ciudad y después se van al Moncayo. Lo que más vendemos son zapatos que sujeten el talón pero que no sea excesivo para poder ir de compras, conducir o dar un paseo por Zaragoza sin ningún problema”, admite.

"En una semana hemos vendido casi todos los trineos"

Laura Sobradiel, directora de la tienda de Decathlon situada en el centro de la capital aragonesa, junto con otro empleado. HA

"Teníamos una pila de trineos de más de 20 porque no hemos vendido ni uno hasta ahora y debido a las ventas de estos días solo nos quedan dos. En una semana han comprado casi todos. Imagino que la gente compra trineos y palas para irse a al Moncayo o zonas de montaña dentro de la provincia de Aragón", explica Laura Sobradiel, directora de la tienda de Decathlon situada en el centro de la capital aragonesa. Este jueves, una veintena de personas hacía fila para poder entrar al establecimiento y así, hacerse acopio de ropa y materiales para el frío y la nieve.

"He venido a buscar dos camisetas térmicas y un pantalón gordito para mi hijo. Hay que estar preparado para el frío y la nieve", sostiene Tere Ansó, mientras esperaba su turno para pagar. Un poco más cerca de la caja estaba Claudia Raya: "He comprado una camiseta térmica para correr porque habitualmente vivo en Alicante y aquí hace mucho frío, y no estaba preparada".

Este establecimiento ha incrementado sus ventas en un 30% esta semana debido "al tiempo que se espera para los próximos días". "Se han disparado las ventas en los productos de protección contra el frío", declara la directora de tienda.

"La gente viene corriendo a por leña por si se agotan"

Alfonso Arias, dueño de la empresa aragonesa Leñas Movera HA

"Hemos vendido toda la leña que habíamos preparado para todo el invierno. Se han agotado las existencias tres meses antes de los previsto", sostiene Alfonso Arias, dueño de la empresa aragonesa Leñas Movera, que ha incrementado sus ventas en un 30% en el último mes.

"En Navidad siempre se consume más leña porque hay gente que solo la utiliza en estas fechas, pero la ola de frío de esta semana está haciendo que la gente venga corriendo a por diversas maderas por si se agotan. A día de hoy, vamos muy saturados con lo pedidos por la gran demanda que hay", explica el empresario. La carrasca, el haya, el olivo y el almendro, son los productos más demandados en esta época del año. La venta de pellet también ha aumentado aunque no al mismo nivel que la madera: "La gente suele coger el pellet a principio de temporada. La leña es más circunstancial y el pelet es más previsor", explica Arias

"Estamos vendiendo cadenas de tela porque es más fácil ponerlas"

Establecimiento de Recambios Aragón. Maps

Viajar fuera de la provincia está prohibido debido al confinamiento impuesto por la DGA pa frenar la expansión de la covid. Sin embargo, los zaragozanos han apostado por comprar cadenas para poder moverse por los alrededores de la ciudad o por los pueblos próximos. "Hemos incrementado las ventas de material de coche para nieve en un 40% esta semana. En concreto, las cadenas están muy demandas, sobre todo las de tela porque es más sencillo ponerlas", explica Raúl Sánchez, de Recambios Aragón.

Los descongeladores de lunas, los autoarranques y las baterías también están teniendo mayor demanda esta semana, según Sánchez.