Adiós al Liftec, tras casi 30 años de investigación

El Liftec, el instituto donde trabajan los expertos aragoneses en aerosoles que hemos conocido más últimamente a raíz de la pandemia, desaparece. Ellos son la F del nombre de este centro de investigación: Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión. Además, aquí se estudian también, desde hace casi tres décadas, temas relacionados con la combustión, la energía y la hidráulica.

Desde la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón señala su responsable, María Jesús Lázaro, que la disolución de este centro mixto CSIC-Universidad de Zaragoza «es un tema científico para potenciar y reforzar sus líneas de investigación».

En el Liftec «estamos tristes –asegura su director, Luis Valiño–. Da mucha pena que se disuelva». Según se les ha comunicado, cada institución recuperará su personal –en total una cincuentena–; los cuatro investigadores del CSIC, un científico contratado Araid y el personal técnico del Consejo se integrarán en el vecino Instituto de Carboquímica y los profesores de la universidad pasarán a Unizar. «Desde el CSIC nos dicen que trabajaremos igualmente, pero no es lo mismo y, además, perderemos visibilidad», afirma. Y apunta que, ya que las energías renovables protagonizan buena parte de la investigación que se ha venido desarrollando en el Liftec, «hubiéramos estado mejor en un Instituto de Energía que no existe». Cuando, tras el trabajo del comité de liquidación, se haga efectiva la disolución, está convencido de que, aunque los grupos de trabajo de alguna manera se rompen, se tratará de buscar alguna figura de colaboración que permita a CSIC y universidad seguir trabajando juntos en estos temas. «Vamos a seguir haciendo nuestra investigación y seguro que desde el CSIC y la UZ nos van a apoyar, pero estas decisiones administrativas basadas en criterios de tamaño puede que no sean las más adecuadas».

Grandes y pequeños

Las razones de la decisión de disolverlo que les han dado es que «es un centro pequeño y se quería integrarlo en algo más grande». Valiño explica que se intentó integrar al Liftec en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y que, junto al Instituto de Nanociencia, hubiera sido «la tercera pata del nuevo INMA (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón), pero la cosa no fraguó, no pudo ser». En su opinión, «el tamaño no debería ser un criterio, preferir institutos grandes o pequeños va por modas y ser un centro pequeño también tiene ventajas sobre uno grande, te da flexibilidad y te permite ser mucho más ágil, además de dar visibilidad a ciertos temas». En su caso, «la calidad no falta, en absoluto, estamos quizás más activos que nunca y tenemos potencial de crecer; más bien entiendo que, por razones administrativas, se prefieren institutos grandes».

Al director del Liftec le hubiera gustado ver «un acuerdo entre las instituciones responsables para crear un Instituto de la Energía en Aragón, en el que participara la universidad, el CSIC, quizás Circe también, que tratara todos estos temas, en los que tal vez estemos un poco dispersos, cuando son temas de futuro, en los que Aragón tiene un papel relevante y hay investigadores muy buenos en nuestra región trabajando».

El origen del Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión (Liftec), centro mixto entre el CSIC y Unizar creado en 2011, está en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías de la Combustión (Litec) nacido a su vez en 1991 como centro mixto participado por el CSIC y la Diputación General de Aragón, y modificado en 1999 para dar entrada a la Universidad de Zaragoza. En sus inicios, el laboratorio se dedicó al estudio de la combustión, para extender luego su radio de acción a las áreas de mecánica de fluidos, ingeniería química e ingeniería medioambiental.

César Dopazo, quien fuera primer director del Litec, recuerda que «costó mucho esfuerzo y tiempo crear el Litec y tratar de estructurar una estrategia racional alrededor del mismo, con un apoyo muy reducido y localizado». Lamenta la disolución del «único centro del CSIC en mecánica de fluidos con verdaderos expertos internacionalmente reconocidos en una disciplina transversal, esencial en muchos campos de la ingeniería: de los filtros covid-19 a los accidentes con calderas domésticas de gas natural».