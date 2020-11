Javier Ballester: “El cierzo es el mejor aliado contra el coronavirus”

¿Qué hace un experto en mecánica de fluidos en un aula de niños de 5 años? ¿Qué le hizo coger un medidor de CO2 y ponerse a recorrer coles?

Habitualmente yo no trabajo en estos temas, sino en fluidodinámica aplicada y tecnologías de la combustión. Pero ahora la prioridad es tratar de dar respuesta a preguntas muy sencillas pero fundamentales para evitar la transmisión aérea del coronavirus. Aprovechar lo que sabemos para una necesidad urgente: determinar cuánto y cómo ventilar las aulas ante la llegada del frío.

"En general, los centros están ventilando bastante, incluso más de lo necesario. La prueba de fuego será cuando llegue el frío"

¿Y qué han encontrado, cómo está de renovado el aire de nuestras aulas?

Hemos visto institutos con 25 personas en un aula y las ventanas cerradas; la concentración de CO₂ se puede poner a 3.000 o 4.000 partes por millón, cuando el límite recomendado son 700. Eso quiere decir que el 10% del aire de la habitación ya ha sido respirado por otra persona y los aerosoles que ha expulsado se han desplazado por todo el espacio. Pero, en general, los centros están ventilando bastante, incluso más de lo necesario. La prueba de fuego será cuando llegue el frío. Habrá que abrigarse porque está claro que hay que ventilar de forma continua. Se puede llegar a un compromiso aceptable: reducir el riesgo y pasar poco frío.

"Los días de niebla son los más críticos, es cuestión de ajustar la apertura de las ventanas al día"

¿El cierzo es buen aliado contra el coronavirus?

Totalmente. El mejor. En días de cierzo, abriendo menos se tendrá la misma calidad de ventilación. Los días de niebla son los más críticos, es cuestión de ajustar la apertura de las ventanas al día.

¿Están confusos los docentes?

Hasta los más interesados e informados tienen información confusa. Por eso, personal del Liftec hemos elaborado una ‘Guía práctica de ventilación natural en las aulas’ (para marcar unas pocas pautas claras y concretas. Es la respuesta a una pregunta que vemos que está en el ambiente: ya tengo el analizador de CO₂ y, ahora, ¿qué? Hacer medidas en varios centros concretos nos ha permitido establecer unas pautas que se recogen en una guía que puede ser el punto de partida de una guía se se difunda a nivel nacional. Ya estamos trabajando en ello junto a otros grupos.

"Ventilar de forma intermitente no funciona. El aire dura limpio 10 minutos, el resto de la hora de clase se superan los límites"

¿Cuáles son las dudas más repetidas?

Al hablar con ellos hay que insistir en la necesidad de ventilar de forma continua. Ventilar de forma intermitente no funciona. El aire dura limpio 10 minutos, el resto de la hora de clase se superan los límites. Tampoco basta con tener un purificador, hay que dimensionarlo bien en función del tamaño de la habitación. Otro error que es importante aclarar es que no se puede utilizar el medidor de CO₂ para medir la eficacia de un purificador.

Gracias a José Luis Jiménez, investigador aragonés en la Universidad de Colorado, hemos entendido todos lo que es un aerosol.

La labor de José Luis ha sido inmensa, por su calidad científica y por su proactividad, tanto al dirigirse a las más altas instancias que, con mucho retraso y resistencia, ya no niegan la importancia de la transmisión por el aire, como difundiendo en redes sociales por iniciativa propia. Siendo un ingeniero de Zaragoza, la universidad, la escuela o la propia ciudad se lo deberían reconocer. Coincidimos en el MIT en 1993 y contacté con él desde el primer momento, cuando en agosto nos incorporamos a esta línea de trabajo en la que él llevaba ya unos meses.

También han evaluado la eficacia de purificadores artesanales.

Para eliminar los aerosoles, las gotitas que flotan en el ambiente, hay purificadores comerciales que funcionan perfectamente. El inconveniente es el coste, unos 500 euros. Así que estamos analizando una opción alternativa añadiendo a un filtro de alta eficiencia un ventilador que hace que el aire circule por él. La idea existía , pero no había datos. Hemos comprobado que ofrece el mismo caudal de aire limpio pero por 50-60 euros.

"La mascarilla nunca se puede quitar en interiores. Cada medida desciende un escalón el riesgo"

Hay quien se lía con tantas medidas, creen que unas sustituyen a otras: pongo filtro HEPA en un interior, me quito la mascarilla; llevo mascarilla, me olvido de la distancia; al aire libre...

Son necesarias todas las capas de protección. Aunque el riesgo cero no existe, cada medida desciende un escalón el riesgo. La mascarilla nunca se puede quitar en interiores, y todas esas recomendaciones de nivel de CO₂, o renovación del aire se hacen contando con que todos los ocupantes del interior llevan mascarilla. No son límites válidos si no la llevan.

¿Se desespera cuando ve a la gente relajar las medidas?

Totalmente. Hay soluciones, como la vacuna, que están fuera de nuestro alcance. Pero las otras soluciones, claras y fáciles de adoptar, son todas individuales. Sabemos la forma de reducir el riesgo. Si aplicáramos correctamente las medidas, se reducirían los contagios y se podrían relanzar actividades económicas muy dañadas ahora. Depende de nosotros.

La sociedad está cansada, ¿cómo podríamos fortalecer el ánimo?

Siempre nos movemos por la relación coste/beneficio, y aquí el beneficio es inmenso y el coste lo sabemos, nos puede afectar a nosotros o a cualquiera de nuestra familia.

Y usted, ¿ve el final del túnel?

Llegará, no sé cuántos meses faltan, pero tenemos que atravesar el túnel de la mejor forma.