La mayoría de los institutos renuncia a retomar este jueves la presencialidad total

Muy pocos alumnos de 3º y 4º de la ESO y de 1º de bachillerato recuperarán este jueves las clases completamente presenciales tras las fiestas navideñas. Aunque es el primer día en el que Educación permite que los institutos retornen a la docencia diaria, la mayoría de los centros van a retrasar este regreso a la normalidad como muy pronto a la siguiente semana, aunque serán muchos lo que irán recobrándola de forma progresiva hasta mitad de febrero ante las dificultades que tienen para adaptar los espacios a la nueva situación.

Esta es la impresión que comparten la presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), Eva Bajén, y el presidente de Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz.

"Con el otro instituto de Ejea teníamos previsto volver a la presencialidad el 15 de enero, pero ahora estamos pendientes de conocer el contenido de las instrucciones que dé Educación, que no sabemos si van a variar o no en comparación con las del 21 de diciembre", explicó Bajén, directora del Cinco Villas. Lamentó que se han enterado de la ampliación del periodo de transición hasta la primera quincena de febrero a través de los medios de comunicación y que ayer tampoco tuvieron una comunicación oficial que, todo apunta, les llegará con la actividad docente ya en marcha. En el ies Cinco Villas la Formación Profesional (FP), de momento, seguirá siendo semipresencial. La FP también puede recuperar la docencia diaria en el aula pero no es obligatorio, depende de lo que considere cada centro.

El Colegio El Buen Pastor de Zaragoza, por ejemplo, que dirige Sámperiz, tiene fijado el cambio para el 18 de enero "coincidiendo con el final de las semanas de alternancia", apuntó. Los ciclos de FP de Administración darán este paso al mismo tiempo.

El Departamento de Educación de la DGA no contaba este martes con datos concretos . Al tener la capacidad de decidir los centros cuándo empiezan, no es obligatorio comunicar al Departamento la fecha exacta.

Colegio El Salvador

El colegio concertado El Salvador de Zaragoza es uno de los que este jueves funcionará con normalidad. Todos sus 1.900 estudiantes, incluidos los alrededor de 300 de 3º y 4º de la ESO, volverán a llenar las aulas. En este caso los de 1º de bachillerato ya iban cada día al tener un carácter privado.

Manuel Magdaleno, director general de este centro de los Jesuitas, explicó que en su caso no han tenido que adaptar las estancias, ya que disponen de salas "lo suficientemente amplias para dar cabida cumpliendo todas las medidas sanitarias a los alumnos". Desde el inicio de curso también han hecho mediciones de CO2 para garantizar que los espacios se ventilan adecuadamente.

No obstante, Magdaleno solicitó a Educación que se retrasase la vuelta tras las navidades al día 11 ya que se sabía que los contagios se iban a disparar. "Hay familias de distintos cursos que nos han comunicado que por precaución el 7 y 8 no van a traer a sus hijos y por nuestra parte va a haber máxima flexibilidad", afirmó.

