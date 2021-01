Los institutos se plantean atrasar la vuelta a la presencialidad y exigen unas instrucciones claras

Los institutos aragoneses tendrán tiempo hasta mitad de febrero para incorporar de manera presencial a todos sus alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato y dejar atrás así la docencia en días alternos. El Departamento de Educación, que emitirá una orden en los próximos días, anunció este lunes que amplía finalmente el plazo (previsto en principio hasta el 25 de enero) hasta la primera quincena del mes que viene tras las "dificultades" planteadas por algunos centros por falta de espacio y teniendo en cuenta que las vacaciones navideñas no han permitido organizar la vuelta. Todavía tiene que concretar hasta cuándo exactamente se alarga este periodo.

Este nuevo calendario scogió por sorpresa a los equipos directivos que no habían recibido ninguna comunicación oficial sobre el tema y del que se enteraron a través de los medios de comunicación. A la espera de que Educación publique las instrucciones con carácter urgente, confían en recibirlas a lo largo de hoy y no ya el 7 de enero, se plantean atrasar el retorno a la normalidad lectiva hasta tener clara la normativa.

"Está claro que la situación ahora no es buena para la presencialidad total y necesitamos unas instrucciones claras y precisas que no hemos recibido", exigió Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón). Quieren que la DGA les concrete sobre todo si en las aulas tienen que mantener o no la distancia de 1,5 metros entre las mesas.

Bajén es directora del instituto Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, localidad en la que los dos centros se habían puesto de acuerdo para volver a la normalidad el 15 de enero. Ahora, la fecha está en el aire a la espera de conocer los detalles de la orden.

El IES Lucas Mallada de Huesca era uno de los pocos que tenían previsto retomar la presencialidad total de 3º y 4 de ESO y 1º de bachillerato el mismo 7 de enero, pero estes mismo lunes decidió aplazarlo hasta el día 11. "Tras esta última novedad preferimos esos dos primeros días explicar a los alumnos los cambios de horarios de entradas y salidas y de uso de salas que hemos planificado. Además, queremos esperar a que Educación publique la orden", señaló su director, Fernando Sanz, miembro de la junta del colectivo de directores en la provincia oscense.

Sanz explicó que por las características del centro, relativamente pequeño con 430 estudiantes presenciales, cuenta con sitio suficiente. "Nosotros hemos dividido las superficies de las aulas por 2,25 y disponemos de estancias grandes. Un grupo de 1º de bachillerato de 30 chicos lo hemos reubicado en el salón de actos. Además hemos hecho mediciones de CO2 y sabemos que manteniendo las ventanas abiertas cuatro centímetros y las puertas el aire se renueva correctamente", comentó.

Su situación no se puede extrapolar a la mayoría de centros públicos. Al menos 35 institutos de la provincia de Zaragoza han manifestado tener algún problema de espacio. Un volumen considerable si tenemos en cuenta que hay 75. En el caso de la provincia de Huesca unos 10 de 17 manifestaron en un reciente informe de Adiaragón tener también dificultades. Varios centros han venido manifestando sus dudas y quejas ante la cuarta ola de contagios que se avecina.

Por su parte, Educación aseguró que se mantiene el día 7 para empezar a recuperar la presencialidad y que durante esta transición los centros contarán con el apoyo de inspección educativa.

Críticas de las familias

La ampliación a la primera quincena de febrero para la vuelta a la presencialidad total fue recibida con críticas por las familias que no ven justificada esta medida. "Desde el 21 de diciembre todos sabíamos que había un mes, hasta el 25 de enero, para cambiar los planes de contingencia y hacer las modificaciones oportunas. Es un plazo más que suficiente", dijo Miguel Ángel Sanz, presidente de Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón ). "Es injusto que la educación vuelva a ser la pagana y gran damnificada de la pandemia cuando ya tras el puente del Pilar se demostró que los centros educativos eran seguros", afirmó.

Una opinión que comparte su homóloga de Fecaparagón (Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón), Concepción Ibáñez. "Creemos que en estos momentos la ampliación no está justificada a no ser que los contagios se disparen de forma drástica y Sanidad decrete medidas excepcionales", apostilló.

