El presidente de los hosteleros oscenses, indignado con los responsables de dos bares desalojados en Nochevieja

El presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque, ha mostrado su malestar e indignación con los responsables de dos locales de ocio nocturno que tuvieron que ser desalojados en Nochevieja en la capital oscense, por no cumplir con las restricciones sanitarias.

En concreto, antes de las campanadas de fin de año, los bares de ocio nocturno El Tumbado y Nuevo 9 tuvieron que ser desalojados porque se detectó que estaban abiertos y con clientes en su interior, sin cumplir las medidas sanitarias establecidas. Ante esta situación, Fiscalía ha abierto diligencias penales contra los responsables de dichos locales.

En Nuevo 9 se identificaron a 15 personas que participaban en una fiesta y en El Tumbao había medio centenar de clientes, lo que triplicaba el aforo permitido. En ambos casos se incumplían las medidas respecto al horario de apertura de locales de hostelería, la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.

"Yo creo que es gente inmoral que no debería pertenecer a nuestro sector y a los que no habría que multar sino cerrarles el local durante un año o dos, para que entendiesen que no se puede jugar con un sector y con sus 30.000 puestos de trabajo", ha remarcado Carmelo Bosque.