Solo el 28% de los aragoneses que se sacó el carnet de conducir aprobó el examen práctico a la primera

Más de 14.500 aragoneses obtuvieron el carnet de conducir B en 2019 y "solo el 28,3% aprobó el examen práctico en la primera convocatoria", tal y como ha dado a conocer la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial (Formaster), que ha considerado este porcentaje “excesivamente bajo”: “Es necesario mejorar la formación de los futuros conductores para lograr subir los ratios de aprobados en las primeras convocatorias”. Además, la situación, aunque mejora, tampoco resulta satisfactoria en la parte teórica, puesto que el porcentaje de aprobados a la primera se queda en el 47,5%.

Concretamente, por provincias, Zaragoza es en la que más alumnos aprueban a la primera el teórico, un 49%; mientras que es la que registra mayor número de suspensos en la parte práctica: un 27,5%. Es Huesca, la que destaca por presentar mejores resultados en esta prueba: un 31,15% aprueba en la primera convocatoria, aunque solo el 43,7% lo logra en el examen teórico. Los alumnos de Teruel se anotan un 43,8% de aprobados en la teórica a la primera y un 28,7% en la práctica.

Este panorama no es exclusivo de la comunidad aragonesa. De media, en España, en 2019, solo el 27% aprobó a la primera la parte práctica y el 44,7%, la teórica.

Y es que las prisas y la forma de aprendizaje están detrás de estos resultados. “Estos datos, los de la región aragonesa, que son continuos desde hace muchos años, revelan la idea de que los alumnos quieren sacarse el carné de conducir lo antes posible”, explican desde Formaster. “Y la prisa es una de las peores aliadas para sacarse el carné de conducir y presentarse a las pruebas de conducción práctica”.

"La realidad es que la formación no es la mejor porque, por una parte, el componente económico condiciona. Sin este, la gente iría mejor preparada"

A esto se unen los “nervios”, el “escenario cambiante” y el “componente económico”, como explica Fernando Viñuales de ACF Innova, centro de formación en Huesca, y delegado de Formaster en Aragón. "Cada uno debemos hacer autocrítica. La realidad es que la formación no es la mejor porque, por una parte, el componente económico condiciona. Sin este, la gente iría mejor preparada", asegura el mismo. "Pero aunque el carnet cuesta dinero, la realidad es que no es caro. Hay que pensar lo que cuesta una hora en la que hay un profesor contigo y en la que se utiliza un coche”.

“Por otra parte, el sistema de evaluación condiciona”, continúa Viñuales. “Las listas de espera y los pocos exámenes que se realizan tampoco ayudan. Por ejemplo, aquí en Huesca hemos pasado de contar con cuatro convocatorias de examen al mes a solo una o dos”.

De hecho, “el alto número de suspensos es una de las causas por las que el sistema de exámenes de conducir está muy colapsado”, explican desde Formaster. “Es difícil procesar tanto el gran número de alumnos suspensos que se presentan a las siguientes convocatorias como los nuevos que entran a su primer examen. En la comunidad aragonesa al año se realizan alrededor de 39.500 exámenes de conducir del carné B, cuando solo deberían de haberse hecho no más de 30.000 pruebas. Un desmesurado número de exámenes, sobre todo en el caso de las pruebas de conducción y circulación, que demuestra el colapso de los centros de exámenes debido al alto número de suspensos".

A esto se une el hecho de que, en la parte teórica, los alumnos prefieren una enseñanza 'online' y cursos exprés. “Se empeñan en aprenderse de forma autómata las preguntas de los test y no saben entender ni los enunciados de las preguntas ni las situaciones que se presentan y, ante los errores, no preguntan a los profesionales de la seguridad vial de las autoescuelas, cuál es la respuesta correcta y por qué es correcta”, apuntan desde Formaster. "No se valora lo suficiente la formación teórica cuando es la base de todos los conceptos”. “De hecho, -anota Viñuales- en los cursos de recuperación de puntos nos damos cuenta que hay en ocasiones que se infringe por desconocimiento”.

“La conclusión es que estos porcentajes son para hacernos pensar a todos y hacer autocrítica”, indica Viñuales. “Y aunque es cierto que en el examen práctico el rendimiento del alumno que ha mostrado en las clases baja el día del examen fruto de los nervios, es cierto que es fundamental tener confianza con el profesor y trabajar en la concienciación, en que la meta es salir lo mejor preparados posible”.

¿Cómo se recuperan los puntos del carnet de conducir?

Datos “más positivos” en los carnés para vehículos profesionales

Sin embargo, los carnés para vehículos profesionales ofrecen “datos más positivos” en la comunidad de Aragón, “el 41%, de los exámenes se aprueba en la primera convocatoria”, aseguran desde Formaster. “Esta cifra es más alta porque los carnés para profesionales conllevan una materia de formación concreta y una asistencia a clase mínima obligatoria”.

También hay que tener en cuenta, apunta Viñuales, que “al final en estos casos, la base ya la tienen puesto que suelen ser conductores habituales de coche y simplemente deben aprender a llevar un vehículo de mayores dimensiones”.