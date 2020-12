"El mercado no demanda suficientes vehículos eléctricos: faltan ayudas y red de recarga"

Dejarse de anuncios y «pasar a la acción». Eso es lo que le pidieron ayer al Gobierno las patronales de la automoción en pleno para no poner en riesgo un sector que representa el 60% de la industria total del país, supone el 11% del PIB y genera 2 millones de empleos. En un año «muy duro» que cerrará con un desplome del 35% en matriculaciones –se quedarán en 800.000– y una bajada en producción del 19% hasta los 2,2 o 2,3 millones de unidades, «no podemos estar sin un proyecto de país», advirtió Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones (Anfac). Hay una «dicotomía» en el Gobierno entre dos modelos: «uno que empuja a la electrificación y otro que no quiere coches», añadió.

Hasta «cinco ministerios», según Vicente de los Mozos, han dado una versión distinta sobre el modelo de automoción que precisa España y eso no da confianza a las marcas, todas de fuera, a la hora de asignar nuevos vehículos a las fábricas españolas. Hace falta seguridad jurídica para seguir atrayendo inversiones, dijo, y lanzar mensajes claros. No tiene sentido, criticó, que a final de junio presenten un ‘plan de impulso a la cadena de valor de la industria de la automoción, hacia una movilidad sostenible y conectada, dotado de 3.700 millones y seis meses después no se vuelva a saber nada. «Si no actuamos, vamos a pasar momentos difíciles», advirtió Vicente de los Mozos.

En esta misma advertencia abundó la presidenta de la Asociación española de proveedores de automoción (Sernauto), María Helena Antolín. «Es crucial un apoyo decidido por parte de la Administración no solo incentivando la demanda sino la innovación para que el sector pueda mantener sus niveles de competitividad. Los fondos europeos de reconstrucción son una oportunidad histórica y hay que ser capaces de aprovecharlos», aseveró’.

Triplicar el parque actual

Descender a la realidad es lo que le pidió también al Gobierno Gerardo Pérez, presidente de la Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto), al recordar que cuando lanzaron el Plan Renove, las cantidades ofrecidas distaron «mucho» de lo que el sector había propuesto. «Los 400 euros no han incentivado suficientemente al cliente», aseguró, por lo que pidió incrementar de 400 a 1.000 euros la ayuda por la compra de un coche de combustión y elevar también a esa cantidad la aportación del fabricante. Asimismo, pidió que no se suba el impuesto de matriculación en enero. «Hará que se dejen de vender unos 110.000 coches nuevos, lo que hará que el mercado español sea «extremadamente débil», además de poner en peligro 18.000 empleos.

Asimismo, Raúl Palacios, presidente de la Asociación nacional de vendedores de vehículos a Motor, reparación y recambios (Ganvam) reclamó coherencia al Gobierno. «Las ventas de coches eléctricos son positivas, pero hay que verlas con perspectiva » ya que «actualmente el mercado no demanda la suficiente cantidad de vehículos eléctricos para cumplir los objetivos que el Ejecutivo se marca de triplicar los 75.000 que hay en España y llegar a los 250.000 en 2030.

Se matriculan unos 30.000 eléctricos al año, algo que debería llevar al Gobierno, según Palacios, a revisar sus planes de incentivos y hacerlos «estructurales» con continuidad en el tiempo y «más eficientes» para no frenar la electrificación. «Los fondos destinados a la puesta en marcha de puntos de carga se agotan mucho antes que los utilizados para la compra de este tipo de automóviles. No se venden porque son caros» y no hay infraestructura suficiente, lo que a su juicio, evidencia la necesidad de plantear desde la Administración una estrategia nacional de puntos de recarga. Palacios pidió también replantearse el plan de ayudas Moves para no repartirlas en términos de población sino de mercado. No tiene sentido, explicó, que los fondos en comunidades con mayor demanda, Madrid y Cataluña, se agoten las primeras semanas mientras que en otras aún sobra dinero.