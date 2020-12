Repollés: "Los centros de salud vacunarán de lunes a viernes y con cita previa para no perder dosis"

Aunque se anunció hace una semana que se eliminaría el confinamiento provincial acaban de prolongarlo. Si la situación empeora, ¿podrían adoptar medidas hasta en la víspera de Navidad?

Por supuesto, puede cambiar en cualquier momento. Nos mueven motivos única y exclusivamente sanitarios. Las medidas se toman para salvaguardar la salud de la población. Comprendo que sería más sencillo dar certezas, pero en una pandemia es imposible.

¿Contemplan confinar también las capitales de provincia?

Todo está abierto. Si somos conscientes de que podemos tener una cuarta ola y de que las fechas navideñas son especialmente peligrosas, tendremos que ser muy cautos con la permisividad.

¿Podrían plantear de nuevo el cierre del interior de los bares?

Tenemos indicadores claros y, si nos obligan a pasar a una fase 3 agravada, lo tendremos que hacer.

¿Están en contacto con la hostelería para valorar la situación? ¿No hay cierta improvisación?

Hemos mantenido muchas reuniones con los sectores de la hostelería, el ocio, la cultura, el deporte... Todo el mundo tiene el escenario claro y no son medidas que se tengan que consensuar ni negociar. En una balanza siempre tenemos que poner por delante la salud. No obstante, pienso que es bueno mantener informada a la población y a los sectores que se tengan que ver perjudicados.

Aragón tenía el 1 de julio 6.352 infectados y 920 fallecidos. Ahora son 77.112 y 2.565. ¿Qué errores ha cometido la DGA?

Nadie tiene un manual de instrucciones sobre cómo tratar una pandemia. Se ha tenido que aprender basándonos en la evidencia científica, manteniendo el equilibrio e intentando anticiparnos a la posibilidad de empeoramiento. Estoy segura de que habremos cometido algún error, pero no habrá sido por falta de trabajo, ni de esfuerzo, ni de previsión por parte de ninguno de los actores de esta pandemia. Echar la culpa a la población sería simplista porque, por norma general, ha tenido un comportamiento responsable.

Si volviéramos atrás, ¿harían lo mismo?

Ya tendríamos la lección aprendida y alguna cosa mejoraríamos. Pero en las circunstancias en las que nos hemos movido, lo hemos hecho razonablemente bien.

¿Está satisfecha con el resultado de la cogobernanza?

Siempre lleva una serie de inconvenientes. Llegué en la desescalada, tuve dos días de nueva normalidad y otra ola. Había muchas ganas de tener el mando en la Comunidad, pero echamos en falta una unificación de criterios y un mando superior que nos permitiese, en algunas circunstancias en las que no tenemos competencia, tener ideas más claras.

¿Se está lavando Pedro Sánchez las manos trasladando el desgaste a las comunidades?

No creo que sea lavarse las manos. Considero que son medidas al más alto nivel en la forma de gestionar una pandemia.

Las ucis siguen estando al 24% de ocupación con pacientes covid. ¿Preocupa la falta de camas?

Preocupa mucho. El compromiso con las ucis es lo que nos mueve. No debemos flexibilizar medidas cuando no podamos garantizar que los ciudadanos estarán atendidos en caso de un repunte.

¿Están preparados los hospitales para afrontar una cuarta ola?

El sistema ha podido aguantar y es capaz de aguantar, pero no sería deseable que trabajáramos en un escenario de someter de nuevo a una tensión extrema al sistema porque no es razonable.

¿Cuál sería el escenario menos malo en ese caso?

Lo deseable es que las ucis estén por debajo del 25%.

¿A qué achacan este repunte?

A mediados de diciembre vemos las consecuencias del puente, no tanto del fin del confinamiento, sino a esa sensación que tiene la población de que todo va bien, de compras prenavideñas, que ha propiciado movimientos sociales.

Rebajar la alerta 3 agravada, como se hizo la semana pasada, ha podido contribuir a ello...

Indudablemente. Cuando flexibilizas una medida así se contribuye a una sensación de seguridad y de relajo en las restricciones personales. Pero en el momento que decidimos pasar a un nivel 3 era la adecuada. Estamos viendo que la tendencia está cambiando y nos obligará a echar el freno en la flexibilización o, si las circunstancias empeoran, a dar un paso atrás.

En este contexto, ¿garantiza las vacaciones a los sanitarios?

La fatiga pandémica es para todos, pero la real, física y mental es para los sanitarios. Necesitan vacaciones, pero estoy segura de que si se da una situación de extremado riesgo estarán al pie del cañón, como tienen que estar. Cuando lleguen las vacunas, habrá que hacer un esfuerzo adicional en Atención Primaria.

Dice Pedro Sánchez que la llegada de vacunas será el principio del fin. ¿Cuándo llegará el final?

Se necesitaría que estuviera vacunado el 60 o 70% de la población, algo que se producirá a mitad de año, en junio. La disponibilidad de las vacunas será secuencial y se necesitan dos dosis. Estaremos constantemente recibiendo dosis.

¿Se vacunará a los 155.000 aragoneses que han pasado ya la covid-19?

Todavía se está discutiendo. Parece que la línea general es vacunar a todo el mundo. En buena lógica, en el primer grupo, que son las residencias, se vacunará a todos.

¿Para qué colectivos estaría contraindicada la vacuna de Pfizer?

Es igual de segura y eficaz que cualquiera de las vacunas que suministramos, como la de la gripe, y las restricciones son las mismas. Hay personas que tienen especial riesgo, como los alérgicos, pero los elementos peligrosos para ellos son los coadyuvantes.

¿Cuál es la última referencia de las dosis que llegarían a Aragón?

Van a ser suficientes para vacunar a todos los internos y trabajadores de las residencias. Y aún dispondremos de dosis para poder vacunar a los sanitarios. Conforme estemos utilizando las de Pfizer llegarán las de Moderna.

Se dijo que serían 180.000 dosis y se habla ahora de 60.000.

Son un poquito más de 60.000, pero no va a haber desabastecimiento. Han sido menos para todas las comunidades. Con el inicio de las vacunaciones en Inglaterra y EE. UU. hay menos disponibilidad de fabricación de Pfizer.

¿Cómo será la distribución?

Hace semanas que tenemos listo el dispositivo. Son viales con cincos dosis que hay que reconstituir. La primera vacuna, la de Pfizer, se tiene que mantener a -80º y se conserva en ultracongeladores. Se han adquirido dos y están en el Clínico, donde se almacenarán las dosis recibidas. Hay establecidas 18 rutas por las que se van a distribuir a los centros de salud. Allí se va a vacunar al personal sin que nos sobre ninguna dosis. Será un transporte especial que después se podrá utilizar para la vacuna de Moderna, que debe mantenerse a -20 grados. Todo está engrasado. Hemos vacunado de la gripe en un tiempo récord.

¿Cómo se suministrará la vacuna de la covid a las residencias?

Se desplazará el personal del centro de salud hasta la residencia. Esto simplifica el proceso porque no hay transporte sino un acceso directo a las dosis necesarias.

¿Están definidos los demás grupos de vacunación?

Al personal de residencias le seguirán los sanitarios, los mayores de 80 años, las personas con enfermedades crónicas, los mayores de 65, el personal esencial y de ahí hacia abajo otros estratos de población, fundamentalmente por criterios de edad, de mayor a menor.

¿Cómo será el proceso?

La idea es vacunar en las mismas circunstancias que la gripe. Cuando acabemos con las residencias, llevaremos a los centros de salud las dosis que se van a administrar de lunes a viernes, pues la vacuna aguanta cinco días fuera del ultracongelador. Hay que tener claro cuántas personas se van a vacunar en cada centro esos cinco días con cita previa. Tenemos el proceso informático listo con un sistema de citas específico y otro para el volcado de los que se vacunan y sus datos sociodemográficos.

¿Será el ciudadano el que pida cita previa para vacunarse o le avisarán desde el centro de salud?

Lo haremos como con la gripe. Nos pondremos en contacto con el ciudadano y le daremos cita previa. Arbitraremos un sistema por si alguien falla para que, si tenemos dosis suficientes, podamos llamar y seguir vacunando.

A los 21 días habrá que repetir.

En el sistema de citas daremos para las dos dosis. Tenemos un margen de 3 o 4 días (del 17 al 22).

¿Se reforzará el personal de Atención Primaria?

Pensamos hacer la vacunación con el mismo personal que tenemos ahora, que se reforzó en 2.000 contrataciones desde el inicio de la pandemia. Si fuera necesario reforzar algún centro de salud específico se haría.

El estudio de seroprevalencia revela que hay infectados que ya no tienen anticuerpos. ¿Hasta cuándo es efectiva la vacuna?

Se cree que más allá de que en la analítica no salgan los anticuerpos sí que siguen teniendo cierta inmunidad respecto a la infección por covid.

¿Nos vacunaremos solo una vez contra la covid?

Eso no lo puedo decir. Igual la vacuna de la covid ha venido para quedarse como la de la gripe. Ahora la gripe es una enfermedad estacional, crónica y perfectamente abordable. Es previsible que con la covid pase lo mismo. Tenemos una pandemia, una vacuna y previsiblemente tendremos que revisarla todos los años. Si la tenemos concretada, conviviremos con la covid como con la gripe.

Este año, la incidencia de la gripe es mínima.

Era esperable porque se ha vacunado mucha más gente y las condiciones de prevención de la covid nos protegen de la gripe, que provoca mucha mortalidad.

Un informe del INE eleva en 252 la cifra de fallecidos en Aragón al incluir los que tenían síntomas de covid, así que en total serían 2.817. ¿Revisarán la cifra oficial?

Creo que una cifra exacta y real nunca la llegaremos a tener. Ahora tenemos la posibilidad de incluir a los pacientes con prueba diagnóstica, lo que no quiere decir que hayan muerto por covid. Pero aunque nos movamos en niveles de exceso de declaración de mortalidad, poco a poco nos iremos acercando más a la realidad.

¿Van a mantener el hospital de campaña de la Feria?

Lo mantendremos hasta que nos hagamos con esta pandemia.

Las farmacias adquirieron test de autodiagnóstico y ahora recomiendan no recetarlos, y denota cierta improvisación. ¿No podrían haber avisado antes?

Las farmacias decidieron adquirirlos de forma unilateral. Estos test no sirven para un diagnóstico precoz, dan una falsa sensación de seguridad y no aportan nada al control de la pandemia.

¿Sabe ya cómo celebrará la Navidad o espera a que se conozca el escenario definitivo?

No he tenido mucha ocasión de pensarlo, pero será con la familia, probablemente con mi madre y mi hermana que viven juntas y solas, y con toda la precaución. Esta es una carrera en la que estamos llegando al final. No merecería la pena que nos arriesgáramos por dos comidas o dos cenas a tener más enfermedad y más muertes.