Un gran muro encofrado: así son los restos islámicos hallados en la colegiata de Santa María de Calatayud

"Un enorme muro enconfrado de yeso de 80 centímetros de grosor". Así describen los responsables arqueológicos el hallazgo de restos islámicos correspondientes a "un edificio de uso público" realizado durante la segunda fase de restauración de la Colegiata de Santa María la Mayor de Calatayud y que adelantó HERALDO. La hipótesis "razonable" es que estos restos, que se han podido analizar una vez levantado el suelo de todo el templo y que se encuentran en la capilla principal, en la cabecera, donde se ubica la tumba de Pedro Cerbuna, corresponden con la mezquita aljama de la ciudad de entonces.

Esta es la idea planteada por Judit Paraíso y José Francisco Casabona, arqueólogos directores de la intervención. "Contábamos con datos sueltos de trabajos anteriores en tramos muy pequeños, pero integrando esto con lo que muchos otros han hecho en el resto de Calatayud es lo más razonable", ha sostenido Casabona durante una visita hoy a los trabajos. En este sentido, recuerda que "si no tienes esa panorámica del resto de la ciudad, no sabes decir si ese muro es muy grande para una casa" y concreta que "no hay otro edificio público de esas características". En el mismo punto han aparecido cerámicas musulmanas, romanas y celtíberas.

Asimismo, el experto también apela a otro argumento: "La costumbre al conquistar una ciudad es que la mezquita principal se dedique a la iglesia principal". Además, otra parte de la labor arqueológica también ha servido para dibujar con mayor certeza la planta de la iglesia levantada en el siglo XII, de la que se han encontrado las bases de los pilares donde reposaban los arcos volados y las crucerías, el muro correspondiente al pie del edificio y las cimentaciones de la cabecera medieval. Ahora, los restos serán preservados y documentados y serán estudiados al milímetro en investigaciones posteriores, reconocía Casabona.

Toda esta actuación se enmarca dentro de la segunda fase de rehabilitación de la Colegiata, que financian entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento bilbilitano. En concreto, se han excavado 60 centímetros y rascado una faja de tres metros de altura en las paredes para tratar el problema de humedades ascendentes que afecta a todos los muros. "Ahora mismo estamos extrayendo las sales que pueden crear un estado de ruina. Es como desalar un bacalao", sintetizaba Fernando Alegre, arquitecto director del proyecto.

Para ello, en la parte inferior se coloca un recubrimiento de sepiolita, un material absorbente que permitirá sanear los muros y decoraciones, con materiales como la piedra negra de Calatorao, el alabastro y la piedra de Terrer, que se han visto deteriorados por ese problema con los salitres, pero también con repintados y suciedad. Otro de los descubrimientos realizados es el efecto negativo que tuvo para la estabilidad del edificio la destrucción para colocar el antiguo sistema de calefacción de las claves de bóveda de las criptas de época moderna.

Por delante queda poco más de un año para devolver "la atmosfera luminosa que tenía" y acabar la obra en 2022. "Al igual que en la cúpula, todo era blanco, por lo que vamos a tener más luz y va a ser un cambio notable con respecto a lo que recuerda la gente de Santa María como un lugar oscuro", defiende Alegre. En este sentido, el abad del templo, Jesús Vicente Bueno, reconoce que "va a quedar muy bonita, en proporción a la torre y cumpliéndose el calendario".

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno, recordaba que el hallazgo es "una noticia muy trascendente, porque antes se tenía una teoría, pero ahora tenemos un respaldo arqueológico". "Es una buena noticia porque se ve cómo la restauración no solo sirve para recuperar un edificio emblemático, que ya de por sí es importante, sino también para ahondar en la historia", indicaba.