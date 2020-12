La lucha por el medio rural también se libra desde el mostrador

2

"No perder este tipo de compra también forma parte de la educación"

¿Cuáles son las ventajas de comprar en el pequeño comercio?

Las ventajas son innumerables. El pequeño gesto de salir a comprar un par de zapatillas al comercio de confianza hará que nuestra ciudad siga viva y muchos de nosotros no tengamos que cerrar la persiana. Hay que luchar por no perder la cultura de compra en el comercio local y eso también forma parte de la educación desde pequeños en nuestro hogar. En este momento, cada pequeño gesto suma.

¿Qué aportan estos establecimientos?

Aunque mucha gente no lo sepa, el comercio supone un gran valor para Tarazona, que se muestra como gran referente en nuestra provincia.

¿Por qué es importante que los vecinos apoyen a los comerciantes?

Es importante pensar que el futuro y el comercio, servicios e industria de Tarazona van de la mano. Antes de adquirir un producto en cualquier marca internacional o en alguna plataforma digital, debemos pensar en todos los beneficios del comercio local.

¿Qué medidas han tenido que poner en marcha para sobrevivir a un año como este?

Desde la asociación hemos intentado al menos no generar un gasto y hemos quitado las cuotas de todo el año, además hemos sacado adelante, de la mano del Ayuntamiento, un gran proyecto de ‘e-commerce’, donde nuestros asociados han podido sumarse a la digitalización, sumamente necesaria en este momento. Además hemos lanzado una app, ‘ACT Tarazona’.

De cara a la Navidad, ¿va a ponerse en marcha alguna campaña especial?

Ya hemos comenzado con una campaña especial de apoyo al comercio local. Es muy importante, ahora más que nunca, pensar que es el momento de apoyar a todos los sectores. Entre todos hacemos que sea posible mantener viva a Tarazona, nuestra bella ciudad a la que tanto amamos. Hagamos que merezca la pena que la gente joven apueste por vivir en ella.