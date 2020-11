Aragón prevé inmunizar a unas 90.000 personas en la primera fase de vacunación frente a la covid

El Departamento de Sanidad está trabajando en la planificación de la campaña de vacunación frente al coronavirus. La previsión es comenzar en el primer trimestre de 2021, en una primera fase en la que se podría vacunar a unas 90.000 personas.

Las previsiones del Departamento de Sanidad son recibir de inicio en torno a 180.000 vacunas, para poder vacunar con doble dosis a unas 90.000 personas de los tres colectivos priorizados: personas en residencias, profesionales sanitarios y sociosanitarios, y mayores de 80 años.

La Dirección General de Salud Pública, junto con la Dirección General de Asistencia de Asistencia Sanitaria y el Salud, está diseñando la logística para transportar, almacenar y llevar a cabo la vacunación de estas personas.

Con posterioridad, y siempre de acuerdo con el suministro escalonado de vacunas y con las actuaciones coordinadas del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, se podrá ir inmunizando al resto de sectores de población.

Plan de vacunación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Vacunación contra la covid-19, que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados "avanzados" de negociación.

De esas 800 millones de inmunizaciones, a España le correspondería el 10%: 80 millones. El motivo, según estas fuentes, es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios.