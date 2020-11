Lambán: "La educación concertada no debe sentirse agredida por la ley Celaá"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera que la educación concertada "no debe sentirse agredida" por la ley Celaá que se ha aprobado esta semana en el Congreso y que "no da motivos" para las manifestaciones convocadas contra ella para este domingo en todo el país que, no obstante, respeta.

Lambán ha destacado, en declaraciones a los medios tras la visita que ha girado a la necrópolis islámica de Tauste (Zaragoza), que en Aragón "no existe el problema de enfrentamiento" entre la educación pública y concertada, que conviven "a la perfección" en una "buena relación" que su gobierno "va a amparar en los próximos años".

Ha resaltado el presidente aragonés que su Ejecutivo lleva años trabajando con la enseñanza concertada y ha logrado una relación de cooperación "muy equilibrada", que se ha reflejado en los últimos presupuestos que se han empezado a tramitar esta semana en las Cortes de Aragón y a los que han dado luz verde 6 de los 8 grupos de la Cámara, todos excepto PP y Vox.

En ese "gran acuerdo y esa centralidad" que refleja el presupuesto, que ha logrado el mayor apoyo a unas cuentas y sumado a los votos del cuatripartito los de IU y Cs, es en la que ha de desenvolverse, a juicio de Lambán, la política española de los próximos años y prevé además un tratamiento "muy positivo" para la concertada, con un incremento de 16,5 millones de euros.

Lambán ha apelado a las inversiones realizadas desde que llegó al gobierno en 2015 en colegios, institutos y plantillas de profesorado y fortalecimiento de la escuela pública, "pero en ningún caso a costa de la concertada".